Ματέο: «Δύσκολος ο τελικός, μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός, αλλά θέλουμε το back-to-back»

Το μήνυμα του Τσους Ματέο για τον τελικό της Ρεάλ με τον Παναθηναϊκό AKTOR με έπαθλο το τρόπαιο της Ευρωλίγκας.



Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ότι θα έχει δύσκολη αποστολή η πρωταθλήτρια Ευρώπης, εκθείασε το «τριφύλλι», όπως και τον Κώστα Σλούκα και στάθηκε στον στόχο του back-to-back τίτλου.

«Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε σε έναν ακόμη τελικό. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και τον κόουτς Αταμάν που είναι επίσης εδώ. Θα είναι δύσκολο να κατακτήσουμε τον τίτλο, αλλά θα προσπαθήσουμε. Χθες ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και περιμένουμε το ίδιο αύριο. Έχουμε έναν στόχο και θέλουμε να τον πετύχουμε».«Κανένας αντίπαλος δεν είναι ίδιος. Απέναντι στον Ολυμπιακο είχαμε ένα πλάνο, αύριο ίσως έχουμε διαφοροποιήσεις. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε την πνευματική ετοιμότητα. Θα πρέπει να δείξουμε χαρακτήρα όπως και χθες, γιατί ο Παναθηναϊκός θα παλέψει».«Σίγουρα βοηθά να έχεις τον ίδιο κορμό, έχουμε σχεδόν ίδια ομάδα με πέρσι και με προσθήκη μόνο του Καμπάτσο. Τώρα έχουμε όμως έναν τελικό και σε αυτόν μπορούν να συμβούν πολλά. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, όπως πέρσι, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο».Με αφορμή την άνετη νίκη της Ρεάλ στον ημιτελικό: «Δεν ξέρω τι έγινε χθες, κάθε παιχνίδι είναι εντελώς διαφορετικό. Μπορεί οι τελικοί τα τελευταία χρόνια να κρίθηκαν στα τελευταία δευτερόλεπτα, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Οι λεπτομέρειες είναι σημαντικές, ένα ριμπάουντ, μια άμυνα, ένα καλό σουτ... Πρέπει να βρούμε αυτές τις λεπτομέρειες για να κάνουμε τη διαφορά. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί ένα παιχνίδι».«Η παρουσία σε τόσους τελικούς δείχνει τη δουλειά που κάνει η Ρεάλ, εδώ και χρόνια, με τόσους διαφορετικούς προπονητές. Η σταθερότητα και η σκληρή δουλειά παραμένει στο χρόνο. Έχουμε παίκτες με προσωπικότητα και χαρακτήρα νικητή, ένα συγκεκριμένο DNA που σου επιτάσσει να πρέπει να ανταγωνιστείς και να δείξεις τι μπορείς να κάνεις. Η ευθύνη προς τον κόσμο μας είναι κάτι που μας ακολουθεί παντού. Είμαστε περήφανοι που έχουμε φτάσει ξανά εδώ και στόχος δεν είναι άλλος από το back-to-back».«Όταν κερδίζουμε, πίνω μια μπίρα με τους συνεργάτες μου. Είναι μια συνήθεια. Μου αρέσει η μπίρα».«Ο Λεσόρ είναι από τους κορυφαίους παίκτες στην Ευρωλίγκα. Θα προσπαθήσουμε να τον σταματήσουμε, αλλά δεν θα είναι εύκολη δουλειά. Θα ήταν ανόητο όμως να επικεντρωθούμε μόνο σε αυτόν, ο κόουτς Αταμάν έχει πολλά όπλα. Ο Σλούκας είναι ηγέτης, ο Ναν φοβερός σκόρερ, υπάρχουν και άλλοι πολύ καλοί παίκτες όπως ο Μήτογλου, ο Γκριγκόνις...».«Δεν με νοιάζει τι μπορεί να λέει ο κόσμος για μένα. Κάνω τη δουλειά μου, χαίρομαι που είμαι προπονητής στη Ρεάλ. Είμαι ένας ήσυχος άνθρωπος, που θέλει να κάνει τη δουλειά του και να είναι ήρεμος με την ομάδα και την οικογένειά του. Δεν με πειράζει τι μπορεί να λέγεται. Ο Αταμάν, ο Μπαρτζώκας, ο Λάσο, υπάρχουν πολλοί καλοί προπονητές, εμένα με νοιάζει να έχω τους παίκτες μου και την οικογένειά μου στο πλευρό μου».«Θα είναι ωραία η ατμόσφαιρα. Ξέρουμε ότι οι φίλαθλοί μας θα είναι μειοψηφία στο γήπεδο, αλλά είναι σημαντικό πως μας υποστηρίζουν ακόμη και μακριά από εδώ. Μου αρέσει, σε κάθε περίπτωση, όταν παίζουμε σε γεμάτο γήπεδο».«Το παρελθόν είναι... παρελθόν. Τώρα έχουμε έναν αγώνα μπροστά μας. Το παρελθόν ξεχάστηκε. Η λέξη φαβορί, όπως σας είπα και στην πρώτη συνέντευξη Τύπου, είναι περισσότερο για τους φιλάθλους και τις στοιχηματικές εταιρείες. Εμείς θα παίξουμε ένα ματς απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι απίστευτη ομάδα, έκανε εξαιρετική πορεία και δεν υπάρχουν φαβορί σε έναν τελικό. Έχουμε δουλέψει σκληρά για 10 μήνες μέχρι αυτή τη στιγμή και ξέρω πως θα εμφανιστούμε έτοιμοι για τη νίκη».«Είχα δυσκολίες όταν επέστρεψα από το ΝΒΑ, ήταν πολλές οι προκλήσεις, αλλά έμαθα πολλά. Η Μπρεογάν με βοήθησε να βγω MVP στο καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Για μένα το να είμαι στη Ρεάλ είναι το τρόπαιο της ζωής μου. Έρχομαι από ένα μέρος που οι περισσότεροι δεν το ξέρετε καν. Δεν ονειρευόμουν καν να φτάσω εδώ. Κάποτε έλεγα να μπορέσω να παίξω επαγγελματικά στη Γαλλία. Μεγάλωσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον αλλά κατάφερα να πετύχω. Θέλω να στείλω το μήνυμα πως όλα είναι πιθανά. Ήμουν 15 όταν πήγα στη Γαλλία, δεν ήξερα καν τι είναι η Ευρωλίγκα και τώρα νιώθω ευλογημένος που είμαι εδώ».Στη συνέχεια για τον θρύλους της ομάδας είπε: Ματέο: «Μπορώ να πω μόνο καλά λόγια για τους βετεράνους μας, το πώς ωθούν τους συμπαίκτες τους, πώς λειτουργούν για την ομάδα και πώς προπονούνται παρότι έχουν δώσει χιλιάδες μάχες και έχουν περάσει τραυματισμούς. Είναι πάντα εδώ για να βοηθήσουν την ομάδα, σε ένα καλεντάρι 90 παιχνιδιών. Ο Σέρχιο, ο Τσάτσο και ο Ρούντι είναι δύο παραδείγματα. Μπορούμε να τους βγάλουμε το καπέλο. Θα ήθελα πάρα πολύ να κερδίσουμε και γι' αυτούς, ειδικά για τον Ρούντι που θα αποσυρθεί. Αλλά και για τον Ντεκ, που μας βοήθησε να φτάσουμε εδώ. Δεν θα ήμασταν εδώ χωρίς αυτόν. Ελπίζω να κερδίσουμε για αυτούς».: «Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ήρθαν με αυτοπεποίθηση στο Final 4. Ο Ολυμπιακός πέρασε την Μπαρτσελόνα, ο Παναθηναϊκός έκανε ένα καταπληκτικό ντεμαράζ. Και οι δύο ομάδες αμύνονται πολύ καλά, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει κάτι που δεν έχει ο Ολυμπιακός, τον Σλούκα, που είναι ένας καταπληκτικός ηγέτης, όπως και έναν σκόρερ όπως ο Ναν. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ σκληρή ομάδα, που βασίζεται περισσότερο στο σύνολο. Ο Παναθηναϊκός πήρε πολλές νίκες λόγω της ποιότητας των παικτών του».«Ίσως τα 90 παιχνίδια να είναι πολλά για τους παίκτες. Αυτοί είναι οι κανόνες και δεν θέλουμε δικαιολογίες. Έχουμε έναν τελικό και θέλουμε να τον κερδίσουμε. Όχι να συζητήσουμε για το φορμάτ τώρα».

