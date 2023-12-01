Netflix: Οι σειρές και οι ταινίες που θα δούμε τον Δεκέμβριο

Σειρές με χριστουγεννιάτικη διάθεση, κινηματογραφικές εκδοχές βιβλίων που έχουμε λατρέψει, ξεκαρδιστικές κωμωδίες και ανατριχιαστικά θρίλερ, αποκαλυπτικές βιογραφικές ταινίες, animation για όλη την οικογένεια, οι νέοι κύκλοι των αγαπημένων μας σειρών, αλλά και ολοκαίνουριες τηλεοπτικές παραγωγές θα βρίσκονται στο εμπλουτισμένο πρόγραμμα του Netflix για αυτόν τον Δεκέμβριο!

Sweet Home: Σεζόν 2

Μετά από έναν επεισοδιακό κύκλο, σε ένα σύμπαν, όπου οι άνθρωποι μετατρέπονται σε απόκοσμα και τερατώδη όντα, ο Cha Hyun-soo επιστρέφει σε νέες περιπέτειες. Αυτή τη φορά, ο φτερωτός πρωταγωνιστής και οι σύντροφοί του θα πρέπει να οδηγήσουν τα τέρατα έξω από την ζώνη ασφαλείας τους, ενώ παράλληλα έρχονται αντιμέτωποι με ένα σύνολο από ανεξήγητα συμβάντα. Η νέα καθηλωτική σεζόν φέρνει καινούριους χαρακτήρες στο προσκήνιο και φυσικά καινούρια, θανατηφόρα προβλήματα που θα απασχολήσουν τους χαρακτήρες.

*Διαθέσιμη από 1η Δεκεμβριου

The Hateful Eight

Το κλασικό western thriller δια χειρός Quentin Tarantino έρχεται στη συλλογή του Netflix. Υπόθεση: Ο κυνηγός επικηρυγμένων, Τζον Ρουθ, έχοντας αιχμαλωτίσει την καταζητούμενη Daisy Domergue, κατευθύνεται προς το Red Rock, όπου θα της αποδοθεί η δικαιοσύνη. Ωστόσο μια ξαφνική χιονοθύελλα θα αλλάξει τα σχέδιά του. Αναζητώντας καταφύγιο, θα βρεθεί σε ένα σιδηρουργείο με μια αναπάντεχη παρέα. Ο περιβόητος -επίσης κυνηγός επικηρυγμένων- Ταγματάρχης Marquis Warren , ο υποτιθέμενος σερίφης του Red Rock και άλλοι τρεις αλλοπρόσαλλοι χαρακτήρες. Σε πολύ λίγο, η συντροφιά των οκτώ ξεκινά να πιστεύει πως μάλλον δεν θα φτάσουν στον προορισμό τους.

*Διαθέσιμη από 2 Δεκεμβρίου

Τα Μισώ Τα Χριστούγεννα: Σεζόν 2

Στην πρώτη σεζόν της ιταλικής ρομαντικής κομεντί, η Gianna πρέπει να βρει κάποιον για να παρουσιάσει ως αγόρι της στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Φέτος, όλα κυλούν όμορφα στην -πραγματική αυτή τη φορά- σχέση της, ώσπου ένα ασυγχώρητο δικό της λάθος καταστρέφει τα πάντα. Στη νέα αντίστροφη μέτρηση που ξεκινά για τα Χριστούγεννα, η Gianna θα πρέπει να βγει από την ζώνη ασφάλειάς της, να αγκαλιάσει το Χριστουγεννιάτικο πνεύμα και να κερδίσει την σχέση της πίσω. Θα τα καταφέρει;

*Διαθέσιμη από 7 Δεκεμβρίου

Rebel Moon – Μέρος 1ο: A Child Of Fire

Με διαθέσεις για την ανάπτυξη ενός franchise, το Netflix παρουσιάζει το Rebel Moon και μια πολλά υποσχόμενη κεντρική ηρωίδα. Υπό την σεναριακή και σκηνοθετική σφραγίδα του Zack Snyder, η Sofia Boutella υποδύεται μια νεαρή γυναίκα, η οποία βρίσκεται σε ένα διαπλανητικό κυνήγι συμμάχων, οι οποίοι θα την βοηθήσουν να πολεμήσει ενάντια στο τυραννικό καθεστώς που ταλανίζει την αποικία της.

*Διαθέσιμο από 22 Δεκεμβρίου

