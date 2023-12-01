Λογαριασμός
Ο Μονομάχος: Ποιοι παράγοντες θα οδηγήσουν τους μονομάχους στη μεγάλη νίκη; - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Χρήστος Φερεντίνος

Από την τελευταία γνωστική μονομαχία δεν κατάφερε κανένας από τους δύο παίκτες να απαντήσει σωστά στην πιο κρίσιμη ερώτηση.

Δείτε το trailer:

O νέος Μονομάχος, Βασίλης Νικητάκης από τη θέση 63, είναι μόλις 20 ετών, αεροσυνοδός και φοιτητής στο τμήμα μάρκετινγκ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ενώ του αρέσει ο αθλητισμός.

μονομαχος

Δείχνει αποφασισμένος, παρά το γεγονός πως για να φτάσει κάποιος στη νίκη και να φύγει με όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων.

Ο Φώτης Σγουρίδης από τη θέση 73, είναι ο επόμενος που ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου. Κατάγεται από τη Λάρισα, είναι πατέρας δύο παιδιών, και εργάζεται σε εταιρεία φυσικού αερίου και παράλληλα σε μια εταιρεία με έρευνες, μιας και ασχολείται και με τη στατιστική. Με βάση το γνωστικό του υπόβαθρο, είναι ένας πολύ καλός υποψήφιος για το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ.

μονομαχος

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

#monomaxos

Πηγή: skai.gr

