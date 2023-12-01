Ο Μονομάχος: Ποιοι παράγοντες θα οδηγήσουν τους μονομάχους στη μεγάλη νίκη; - Δείτε το trailer

Από την τελευταία γνωστική μονομαχία δεν κατάφερε κανένας από τους δύο παίκτες να απαντήσει σωστά στην πιο κρίσιμη ερώτηση.

O νέος Μονομάχος, Βασίλης Νικητάκης από τη θέση 63, είναι μόλις 20 ετών, αεροσυνοδός και φοιτητής στο τμήμα μάρκετινγκ του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ενώ του αρέσει ο αθλητισμός.

Δείχνει αποφασισμένος, παρά το γεγονός πως για να φτάσει κάποιος στη νίκη και να φύγει με όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων.

Ο Φώτης Σγουρίδης από τη θέση 73, είναι ο επόμενος που ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου. Κατάγεται από τη Λάρισα, είναι πατέρας δύο παιδιών, και εργάζεται σε εταιρεία φυσικού αερίου και παράλληλα σε μια εταιρεία με έρευνες, μιας και ασχολείται και με τη στατιστική. Με βάση το γνωστικό του υπόβαθρο, είναι ένας πολύ καλός υποψήφιος για το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ.

