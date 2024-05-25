Ανδρουλάκης: Το μόνο τρίποντο που έχει βάλει ο Πρωθυπουργός είναι το τρίποντο της ακρίβειας

Με την αιχμή, «το μόνο τρίποντο που έχει βάλει ο Πρωθυπουργός είναι το τρίποντο της ακρίβειας. Στην ευημερία όλα τα σούτ του είναι air ball», σχολίασε μετά το τέλος της ομιλίας του στο συνέδριο του Economist και της ΓΣΕΕΒΕ, ο Νίκος Ανδρουλάκης τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στο Αγρίνιο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής πρόσθεσε πώς « είναι ωραίες οι ατάκες οι εύκολες αλλά ο λαός ζει μια οδυνηρή πραγματικότητα. Είμαστε πρωταθλητές της ακρίβειας»

Ζήτησε από τους πολίτες να στείλουν στις Ευρωεκλογές «ένα μήνυμα απέναντι στην αλαζονεία της κυβέρνησης και να στηρίξουν την σοβαρή κι αξιόπιστη αντιπολίτευση που μπορεί να είναι η μελλοντική κυβερνητική επιλογή για να έχουμε μια χώρα πολλών ευκαιριών για τη νέα γενιά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα εχουν ρύθμιση στα χρέη τους και γραμμή χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικότητα, δίκαι πράσινη μετάβαση και ισχυρό κοινωνικό κράτος για όλους».

«Αυτό είναι το μέλλον της Ελλάδας ως μια κανομική ευρωπαϊκή χώρα κι οχι πολιτικές που μας απομακρύνουν από τον πυρήνα της ΕΕ» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.