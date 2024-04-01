Ο Τζέρι Σάινφελντ απέτισε φόρο τιμής στον Μπίλι Τζόελ με αφορμή την 100η συναυλία του Αμερικανού τραγουδιστή, τραγουδοποιού και πιανίστα στο Madison Square Gardens στη Νέα Υόρκη.

Ο καλλιτέχνης εμφανιζόταν στον πολυχώρο μία φορά το μήνα την τελευταία δεκαετία και σε κάθε μία από τις 100 συναυλίες του τα εισιτήρια εξαντλούνταν.

Η πρώτη συναυλία του Τζόελ στο Madison Square Gardens πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1978.

Απευθυνόμενος στο κοινό της συναυλίας ο κωμικός, παρουσιαστής και συγγραφέας, Τζέρι Σάινφελντ απέτισε φόρο τιμής στον καλλιτέχνη λέγοντας: «Είμαι από το Λονγκ Άιλαντ, όπως και ο Μπίλι είναι από το Λονγκ Άιλαντ. Συνέλαβε το πώς νιώθουμε όλοι μας ζώντας σε αυτό το συγκεκριμένο μέρος του κόσμου. Λονγκ Άιλαντ. Νέα Υόρκη. Είναι σαν τον σύντροφο, με τον οποίο έχουμε περάσει όλη μας τη ζωή. Η μουσική του είναι ο καλύτερος μας φίλος για όλη μας τη ζωή».

Τον Φεβρουάριο, o Τζόελ αποκάλυψε γιατί χρειάστηκε σχεδόν δύο δεκαετίες για να κυκλοφορήσει το νέο του single «Turn The Lights Back On». Όπως εξήγησε δεν του άρεσε πλέον να γράφει νέα μουσική.

«Η μουσική ήταν διασκεδαστική. Το ροκ εν ρολ ήταν διασκεδαστικό. Και κάπως το έχασα και έσβησα τα φώτα γιατί δεν ήταν πια διασκεδαστικό» είπε συμπληρώνοντας ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 17 ετών, άλλοι άνθρωποι προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στο στούντιο για να εργαστεί πάνω σε νέα μουσική, αλλά «πάντα αντιστεκόταν»: «Το απέφευγα επιμελώς γιατί η σύνθεση τραγουδιών είχε γίνει επώδυνη. Έχω τον πήχη πολύ υψηλά».

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι όταν άκουσε για αυτό που ετοίμαζε ο τραγουδοποιός και παραγωγός Φρέντι Γουέξλερ πριν από δύο χρόνια, άρχισε να νιώθει την αγάπη του για τη σύνθεση τραγουδιών να επανέρχεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

