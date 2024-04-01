Οι ταινίες της εβδομάδας που θα δούμε σε TV και πλατφόρμες

Love & Mercy στο COSMOTE CINEMA 2HD, 01/04 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Μπιλ Πόλαντ, Ηθοποιοί: Πολ Ντέινο,Τζον Κιούζακ, Ελίζαμπεθ Μπανκς

Ένα ξεχωριστό πορτρέτο του αρχηγού των Beach Boys Μπράιαν Γουίλσον. Η περιπετειώδης ζωή του θρυλικού μουσικού, που τη δεκαετία του ’60 αποσύρθηκε από το προσκήνιο για να επιστρέψει το ’80, όταν πλέον είχε νικήσει τους δαίμονές του.

Λεόν στο COSMOTE CINEMA 2HD, 02/04 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Λικ Μπεσόν, Ηθοποιοί: Ζαν Ρενό,Γκάρι Όλντμαν,Νάταλι Πόρτμαν

Αφιέρωμα: Λικ Μπεσόν. Ο Λεόν, ένας μοναχικός εκτελεστής, αναγκάζεται να πάρει υπό την προστασία του τη δωδεκάχρονη Ματίλντα μετά τη δολοφονία των δικών της από διεφθαρμένους αστυνομικούς. Μόνο που το έφηβο κορίτσι δεν θέλει προστασία… θέλει εκδίκηση.

Μια Κρυφή Ζωή στην ΕΡΤ3, 04/03 στις 23:00

Σκηνοθεσία: Τέρενς Μάλικλ, Παίζουν: Αουγκούστ Ντίελ, Βάλερι Πάχνερ, Ματίας Σένερτς, Μπρούνο Γκαντς, Μαρία Σιμόν, Μάικλ Νίκβιστ, Τομπίας Μορέτι, Ούλριχ Μάτες

Ο Φραντς Γιεγκερστέτερ, ένας Αυστριακός αντιρρησίας συνείδησης, αρνείται να αγωνιστεί για τους Ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και εκτελείται από αυτούς το 1943. Μπαίνοντας στο σπίτι του Γιεγκερστέτερ στην ύπαιθρο της Αυστρίας, η ταινία ακολουθεί τον αγωνιστικό βίο του Φραντς και της συζύγου του Φάνι (Βάλερι Πάχνερ). Με αφετηρία τα πραγματικά γράμματα που αντάλλασσαν κατά τον πόλεμο, η ταινία απεικονίζει πώς το ζευγάρι ήρθε σε σύγκρουση με τα μέλη της κλειστής κοινωνίας τους, την εκκλησία, την κυβέρνηση, ακόμη και τους φίλους τους — και πώς όλα αυτά τους οδήγησαν σε μία τραγική επιλογή.

Juniors στο COSMOTE CINEMA 1HD, 05/04 στις 21:00

Σκηνοθεσία: Ουγό Τομά , Ηθοποιοί: Βανέσα Παραντί,Εβάν Μπουρντέλ,Νοά Ζαντούς

ΠΡΕΜΙΕΡΑ. Δύο έφηβοι σκοτώνουν την πλήξη τους παίζοντας Call of Duty και μεταδίδοντας τα παιχνίδια τους στο διαδίκτυο. Μα όταν η κονσόλα τους «πεθαίνει», αποφασίζουν να πείσουν το κοινό ότι χρειάζονται χρήματα εξαιτίας μιας ασθένειας.

