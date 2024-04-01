«Ο Μονομάχος» θέλει να δοκιμάσει τις δυνατότητές του - Δείτε το trailer

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται τον Απρίλιο μαζί με παλιούς και νέους υποψήφιους Μονομάχους, έτοιμους να αποδείξουν ότι διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και αξίζουν τα 100.000 ευρώ!

Πρώτος Μονομάχος είναι ο Σαγκάν Ρόρος, ένας ξεχωριστός άνθρωπος που έχει κάνει πολλά επαγγέλματα και έχει ταξιδέψει στον κόσμο για να καταλήξει τα τελευταία χρόνια στην αυτογνωσία και την αυτοβελτίωση. Συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι και έχει απέναντί του 70 αντιπάλους που θέλουν να τον εκτοπίσουν, ώστε ένας από αυτούς να πάρει τη θέση του!

Αν και βρίσκεται σε μόλις δύο επεισόδια του τηλεπαιχνιδιού γνώσεων, ο Νίκος Παγώνης στέκεται τυχερός και παίρνει τη θέση του Μονομάχου. Όπως εξομολογείται στο Χρήστο, ήρθε στον Μονομάχο για το ωραίο κλίμα ανταγωνισμού για να δοκιμάσει την τύχη του αλλά και τις δυνατότητές του…

