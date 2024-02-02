Κυκλοφόρησε το νέο single του Billy Joel, «Turn the Lights Back On», το πρώτο τραγούδι του μετά από 17 χρόνια. Σε παραγωγή του Freddy Wexler, ο οποίος έχει συνεργαστεί με όλους, από τον Justin Bieber και τη Selena Gomez μέχρι τη Celine Dion και τον Kanye West, το τραγούδι είναι μια τρυφερή ερωτική μπαλάντα που λειτουργεί και ως μήνυμα προς τους θαυμαστές που περίμεναν όλα αυτά τα χρόνια για νέο υλικό. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Joel, τον Wexler, τον Βρετανό τραγουδοποιό Wayne Hector και τον Arthur Bacon.

«Έχω αργήσει», τραγουδάει ο Joel. «Αλλά είμαι εδώ αυτή τη στιγμή/και προσπαθώ να βρω τη μαγεία/που κάπως χάσαμε/ίσως ήμουν τυφλός/αλλά σε βλέπω τώρα/όσο είμαστε ξαπλωμένοι εδώ στο σκοτάδι/έκανα πολύ καιρό να ξανανοίξω τα φώτα;…».

Το τελευταίο του άλμπουμ ήταν το «River of Dreams». Ο τραγουδιστής θα εμφανιστεί στα Grammy, την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.