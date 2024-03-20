O Sting επιστρέφει στο Ηρώδειο για μια καθηλωτική συναυλία

O Sting επιστρέφει στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού για μια καθηλωτική συναυλία την Παρασκευή 5 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, στη σκιά της Ακρόπολης.

Ο Sting, συνοδευόμενος από μια ηλεκτρική ροκ μπάντα, ετοιμάζεται να προσφέρει μια ενθουσιώδη και δυναμική εμφάνιση, παρουσιάζοντας τα πιο αγαπημένα του τραγούδια κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης του καριέρας τόσο ως μέλος των Police όσο και ως σόλο καλλιτέχνης.

Το setlist θα περιλαμβάνει διαχρονικά και πλέον κλασικά τραγούδια όπως τα «Fields of Gold», «Roxanne», «Every Breath You Take», «Message in a Bottle», μεταξύ πολλών άλλων από τα εμβληματικά του τραγούδια. Οι πρόσφατες εμφανίσεις του Sting έχουν αποθεωθεί ως «μαθήματα μαεστρίας» από την εφημερίδα The Times (UK), με τον ίδιο να χαρακτηρίζεται ως «σπουδαίος» από τη «The Guardian» για την υπέροχη ποπ περσόνα του.

Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς σόλο καλλιτέχνες του κόσμου, ο frontman των The Police, Sting έχει λάβει επιπλέον 11 βραβεία Grammy, δύο Brits, μια Χρυσή Σφαίρα, ένα Emmy, τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, μία υποψηφιότητα για ΤΟΝΥ, και έχει πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια άλμπουμ τόσο με τους Police όσο και ως σόλο καλλιτέχνης. Είναι μέλος του Songwriters Hall of Fame και έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις από το Kennedy Center, καθώς και τιμητικά Διδακτορικά Διπλώματα Μουσικής από το Πανεπιστήμιο Northumbria (1992), το Berklee College of Music (1994), το Πανεπιστήμιο του Newcastle (2006) και το Πανεπιστήμιο Brown (2018).

Το 2019 κυκλοφόρησε το άλμπουμ My Songs, με σύγχρονες ερμηνείες των πιο διάσημών του επιτυχιών, και ακολούθησε περιοδεία σε όλο τον κόσμο και μια επιτυχημένη σειρά εμφανίσεων στο Las Vegas. Το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, The Bridge, επιδεικνύει την πολυπλοκότητα και την ποικιλία της δημιουργικής του διαδρομής, αντιπροσωπεύοντας διάφορες φάσεις και στυλ από όλη την απαράμιλλη καριέρα του. Πρόσφατα, ο Sting έκανε την παραγωγή στο άλμπουμ του Shaggy, Com Fly Wid Mi, όπου ο εμβληματικός καλλιτέχνης της reggae ερμηνεύει τα τραγούδια του Sinatra σε ρυθμό reggae και τιμήθηκε με υποψηφιότητα για Grammy.

Πέρυσι, ο Sting έγινε εταίρος της Ivors Academy – η υψηλότερη τιμή που διατίθεται σε όσους έχουν αναδιαμορφώσει και επαναπροσδιορίσει την τέχνη και την τεχνική της μουσικής δημιουργίας, ενώ το τραγούδι του “Every Breath You Take” προστέθηκε στο «Billions Club» του Spotify, έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο streams στην πλατφόρμα, με το αντίστοιχο μουσικό βίντεο να ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο streams στο YouTube.

