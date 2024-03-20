Ο Moby ανακοίνωσε την πρώτη του ευρωπαϊκή περιοδεία εδώ και 10 χρόνια για να γιορτάσει την 25η επέτειο του πέμπτου άλμπουμ του «Play».

Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1999 περιλαμβάνει τα κλασικά τραγούδια «Porcelain», «Natural Blues» και «Why Does My Heart Feel So Bad?». Έχουν πουληθεί πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα του «Play» παγκοσμίως και είναι το άλμπουμ ηλεκτρονικής μουσικής με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Ο Moby επιβεβαίωσε ότι θα πραγματοποιήσει περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη αυτόν τον Σεπτέμβριο, την πρώτη του στην Ευρώπη μετά από μια δεκαετία.

«Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από τότε που έκανα περιοδεία, αλλά κάποιος μου θύμισε ότι το 2024 είναι η 25η επέτειος από την κυκλοφορία του «Play», οπότε ίσως να μην είναι η χειρότερη ιδέα να κάνω μια σύντομη ευρωπαϊκή περιοδεία για τον εορτασμό» είπε ο μουσικός και παραγωγός.

«Αυτό που κάνει την περιοδεία πιο συναρπαστική για μένα είναι ότι δεν θα πληρωθώ. Το 100% των κερδών μου θα πάει σε ευρωπαϊκές οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων» διευκρίνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

