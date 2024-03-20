Ο μεγιστάνας του χιπ-χοπ Dr. Dre τιμήθηκε με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ «Hollywood Walk of Fame», σύμφωνα με το Ε!Νews.

Τα αποκαλυπτήρια του 2.775ου αστεριού στο πεζοδρόμιο της Hollywood Boulevard στην κατηγορία της δισκογραφίας έγιναν κατά τη διάρκεια συγκινητικής τελετής με τον Αμερικανό ράπερ και ηθοποιό Snoop Dogg, τον μεγιστάνα της μουσικής Jimmy Iovine και τον ραδιοφωνικό παραγωγό Big Boy, να μιλούν για εκείνον ενώ οι ράπερ Eminem και 50 Cent έδωσαν το παρών μεταξύ άλλων.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Εμπορικό Επιμελητήριο του Χόλυγουντ, που θεώρησε ότι ήμουν επιτέλους έτοιμος να ακολουθήσω τα βήματα των Ice Cube, Snoop Dogg, 50 Cent οι οποίοι πήραν αστέρια πριν από μένα για κάποιο λόγο» είπε αστειευόμενος στην ομιλία του ο πολυπλατινένιος παραγωγός και πρόσθεσε.

Dr. Dre's star on the Hollywood Walk of Fame is revealed. https://t.co/y9oJA68VhL pic.twitter.com/6GrSDpg7VG — Variety (@Variety) March 19, 2024

«Μην ανησυχείτε, δεν είμαι πικραμένος. Όλα καλά» είπε. Σημείωσε πως τώρα βρίσκεται «με τους ήρωες της παιδικής του ηλικίας» στο ίδιο πεζοδρόμιο και υπογράμμισε ότι «ήμουν αρκετά τυχερός ώστε να κάνω επάγγελμα αυτό ακριβώς που αγαπώ να κάνω».

«Είμαι απίστευτα ευγνώμων για την υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μεγαλώσει μαζί. Και στα σχεδόν 60 μου χρόνια, εξακολουθείτε να με στηρίζετε και το εκτιμώ πραγματικά αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι κάτι πολύ καλό, γιατί δεν έχω σκοπό να σταματήσω σύντομα. Να είστε σίγουροι ότι έρχονται πολλά ακόμα» συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

