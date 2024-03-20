Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Ο Μονομάχος»: Κίνηση - ματ και ρεκόρ για τον σημερινό μονομάχο! - Δείτε το trailer

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ  

Μονομάχος

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται για ένα ακόμα απόγευμα τον Μονομάχο που συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι, τον Χρήστο Ιατρόπουλο. Εκείνος, έχει συγκεντρώσει 2.394 ευρώ, έχει όλες τις βοήθειες στη διάθεσή του και 77 αντιπάλους, πρόθυμους να τον βγάλουν εκτός παιχνιδιού ώστε να πάρουν τη θέση του.

Οι γνωστικές μονομαχίες ξεκινούν και στη δεύτερη ερώτηση, ο Χρήστος Ιατρόπουλος δεν είναι σίγουρος για την απάντηση. Αναγκάζεται λοιπόν να χρησιμοποιήσει σταδιακά τις βοήθειες. Θα καταφέρει να βγει αλώβητος από το σημερινό παιχνίδι;

μονομάχος

Ο Γιάννης Χαμαμτζόγλου- Χαμαμτζίδης από τη θέση 61, είναι ο επόμενος που καλείται να αναμετρηθεί με τους 100 αντιπάλους του. Εργάζεται σερβιτόρος σε ιαπωνικό εστιατόριο και όπως εξομολογείται στον Χρήστο Φερεντίνο, στο παρελθόν τον είχε συναντήσει σε εστιατόριο που εργαζόταν. Με αυτή την ανάμνηση, οι μονομαχίες ξεκινούν και γρήγορα κάνει μία κίνηση- ματ με την οποία εξοντώνει 74 αντιπάλους, αριθμός- ρεκόρ σε μία ερώτηση!

μονομάχος

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ!


Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

          #monomaxos


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ ΣΚΑΪ τηλεόραση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark