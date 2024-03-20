Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται για ένα ακόμα απόγευμα τον Μονομάχο που συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι, τον Χρήστο Ιατρόπουλο. Εκείνος, έχει συγκεντρώσει 2.394 ευρώ, έχει όλες τις βοήθειες στη διάθεσή του και 77 αντιπάλους, πρόθυμους να τον βγάλουν εκτός παιχνιδιού ώστε να πάρουν τη θέση του.

Οι γνωστικές μονομαχίες ξεκινούν και στη δεύτερη ερώτηση, ο Χρήστος Ιατρόπουλος δεν είναι σίγουρος για την απάντηση. Αναγκάζεται λοιπόν να χρησιμοποιήσει σταδιακά τις βοήθειες. Θα καταφέρει να βγει αλώβητος από το σημερινό παιχνίδι;

Ο Γιάννης Χαμαμτζόγλου- Χαμαμτζίδης από τη θέση 61, είναι ο επόμενος που καλείται να αναμετρηθεί με τους 100 αντιπάλους του. Εργάζεται σερβιτόρος σε ιαπωνικό εστιατόριο και όπως εξομολογείται στον Χρήστο Φερεντίνο, στο παρελθόν τον είχε συναντήσει σε εστιατόριο που εργαζόταν. Με αυτή την ανάμνηση, οι μονομαχίες ξεκινούν και γρήγορα κάνει μία κίνηση- ματ με την οποία εξοντώνει 74 αντιπάλους, αριθμός- ρεκόρ σε μία ερώτηση!

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ!



