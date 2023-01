O Μπρους Γουίλις άλλαξε την διαθήκη του - Διέγραψε την Ντέμι Μουρ - Τι αφήνει στις κόρες τους

Την απόφαση να διαγράψει από την διαθήκη του – την οποία έχει συντάξει εδώ και περίπου μια δεκαετία - την πρώην σύζυγό του, Ντέμι Μουρ, πήρε ο Μπρους Γουίλις (Bruce Willis)

Σύμφωνα με την ισπανική marca, ο διάσημος ηθοποιός άλλαξε την διαθήκη του και απέκλεισε από αυτή την Μουρ, αλλά αφήνει 1 εκατ. δολάρια στις 3 κόρες που απέκτησαν μαζί, Ράμερ, Σκάουτ και η Ταλούλα.

