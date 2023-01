Τζέιμς Κάμερον: Ο ΝτιΚάπριο δεν ήθελε να παίξει στον «Τιτανικό» γιατι τον θεωρούσε... βαρετό

Την αποκάλυψη ότι ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Leonardo DiCaprio) δεν ήθελε αρχικά να πάιξει στον «Τιτανικό» - τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία όλων των εποχών για 12 χρόνια, μέχρι που κυκλοφόρησε το Avatar - γιατί θεωρούσε βαρετή την ταινία έκανε ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον (James Cameron).

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό περιοδικό People, ο Κάμερον είπε ότι ο «Λίο» δίσταζε να δεχτεί τον ρόλο του Τζακ και ότι έπρεπε να τον πείσει να γίνει ο πρωταγωνιστής.

«Δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει. Έπρεπε πραγματικά να τον πιάσω από το χέρι για να παίξει στην ταινία. Δεν ήθελε να το κάνει. Σκεφτόταν ότι ήταν βαρετή», είπε ο σκηνοθέτης.

Τελικά, σύμφωνα με τον Κάμερον, ο Ντι Κάπριο δέχτηκε τον ρόλο μόνο όταν τον έπεισε ότι «ήταν στην πραγματικότητα μία δύσκολη πρόκληση».

