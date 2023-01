Σαρλίν: Η θλιμμένη πριγκίπισσα του Μονακό ξαναβρίσκει τον εαυτό της χάρη στον Θεό και τους γονείς της

Μετά τα πολλαπλά προβλήματα υγείας - σωματικής και ψυχικής - που είχε τα τελευταία δύο χρόνια, τα φετινά γενέθλιά της, (στις 25 Ιανουαρίου θα γίνει 45 ετών) θα βρουν την πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό πιο δυνατή από ποτέ.

Η Σαρλίν - Νοτιοαφρικανή πρωταθλήτρια της κολύμβησης και σύζυγος του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄ του Μονακό - πριν από λίγους μήνες επέστρεψε στα βασιλικά της καθήκοντα και στις δημόσιες εμφανίσεις της, δείχνοντας να ανακάμπτει.

#NEW Yesterday Prince Albert, Princess Charlene and Princess Gabriella attended the AS Monaco game against Pau-Lacq-Orthez 🏀 pic.twitter.com/vWnw2ibHUT