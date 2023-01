Η Κορίνα Εμμανουηλίδου στα προκριματικά του Miss Universe

Η 22χρονη Κορίνα Εμμανουηλίδου από την Βέροια είναι έτοιμη να διεκδικήσει τον τίτλο της Μις Υφήλιος, της ομορφότερης γυναίκας στον κόσμο για το 2022, στον διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Ορλεάνη στις 14 Ιανουαρίου.

Οι διαγωνιζόμενες από 86 χώρες εμφανίστηκαν στα καλύτερά τους στον πρώτο γύρο του διαγωνισμού την Τετάρτη στη Νέα Ορλεάνη, που περιελάβανε εμφανίσεις με βραδινό ένδυμα και μαγιό.

Νωρίετερα στο κομμάτι Νational Costume Show, η Ελλάδα και η Κορίνα εντυπωσίασαν με την αρχαιοπρεπή ενδυμασία ως «Θεά Ηρα».

The Greek Mythology inspiration is coming to LIFE!! #MissUniverse pic.twitter.com/h0ydvdAR2q