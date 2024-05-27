«Ο Μονομάχος»

Με τον Χρήστο Φερεντίνο

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται παλιούς και νέους Μονομάχους που είναι αποφασισμένοι να επιδοθούν σε δυναμικές, γνωστικές αναμετρήσεις, διεκδικώντας έως 100.000 ευρώ!

Ο μόνος που απάντησε σωστά στην πιο κρίσιμη ερώτηση του προηγούμενου παιχνιδιού ήταν ο Στάθης Αγγέλου από τη θέση 42. Σήμερα, παίρνει επάξια το χρίσμα του Μονομάχου και διηγείται στον οικοδεσπότη μας ότι μεγάλωσε στο καφενείο του παππού του και έμαθε πολλά πράγματα. Έτσι, ενώ ελπίζει ότι θα βοηθηθεί στη μάχη που έχει μπροστά του, από την πρώτη ερώτηση δυσκολεύεται πάρα πολύ...

Επόμενος τυχερός είναι ο Απόστολος Κουριώτης που κάθεται στη θέση 24. Είναι απόφοιτος Ιατρικής και αναμένει να πάρει ειδικότητα ακτινολόγου, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη μουσική χάρη στον πατέρα του. Ο Απόστολος ρισκάρει και απαντά σωστά σε τέσσερις ερωτήσεις, χωρίς να πάρει καμία βοήθεια. Μέχρι πότε θα συνεχιστεί το σερί;

Μετά από νέα κλήρωση, η Πέπη Ρουμελιώτου καλείται να μπει στην αρένα του Μονομάχου. Είναι συνταξιούχος δημοσίου και δεν την πειράζει καθόλου καθώς έχει χρόνο να κάνει ωραία πράγματα, όπως να παίξει στο απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων!

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Δείτε το trailer:

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο

Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

#monomaxos





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.