Το στοιχείο του off shoulder πρέπει να διαθέτουν τα ρούχα που θα επιλέξουν να εντάξουν στο σύνολό τους σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks.

Δείτε το τρέιλερ

Η εμφάνιση της Μπι και η ιδιαίτερη μπλούζα της κερδίζει τις εντυπώσεις και υψηλές βαθμολογίες συνολικά. Σε υψηλά επίπεδα κινείται και η αξιολόγηση στο look της Νατάσας.

Λάθος τζάκετ βλέπουν οι κριτές στην εμφάνιση της Ιωάννας για το party που πηγαίνει ενώ λάθος concept θεωρείται αυτό της Casablanca για το νησιώτικο look που ετοίμασε.

Η πολύ υψηλή βαθμολογία που εισπράττει η Σιμόν για το look που ετοίμασε από την πλειοψηφία των υπόλοιπων διαγωνιζόμενων βγάζει εκτός εαυτού την Μπι η οποία αξιολογεί την εμφάνιση ως χειμωνιάτικη! Πώς θα βαθμολογήσει το look της η κριτική επιτροπή; Θα συμφωνήσει με την άποψη της Μπι;

Το «ψόφιο λιλά» στο πέδιλο της Ζέτας επηρεάζει τη βαθμολογία της Ιωάννας…

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.