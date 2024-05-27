Λογαριασμός
My Style Rocks: Off shoulder - Δείτε το τρέιλερ

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ με την Κατερίνα Καραβάτου

My Style Rocks

Το στοιχείο του off shoulder πρέπει να διαθέτουν τα ρούχα που θα επιλέξουν να εντάξουν στο σύνολό τους σήμερα οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. 

Δείτε το τρέιλερ

Η εμφάνιση της Μπι και η ιδιαίτερη μπλούζα της κερδίζει τις εντυπώσεις και υψηλές βαθμολογίες συνολικά. Σε υψηλά επίπεδα κινείται και η αξιολόγηση στο look της Νατάσας. 

My Style Rocks

Λάθος τζάκετ βλέπουν οι κριτές στην εμφάνιση της Ιωάννας για το party που πηγαίνει ενώ λάθος concept θεωρείται αυτό της Casablanca για το νησιώτικο look που ετοίμασε. 

My Style Rocks

Η πολύ υψηλή βαθμολογία που εισπράττει η Σιμόν για το look που ετοίμασε από την πλειοψηφία των υπόλοιπων διαγωνιζόμενων βγάζει εκτός εαυτού την Μπι η οποία αξιολογεί την εμφάνιση ως χειμωνιάτικη! Πώς θα βαθμολογήσει το look της η κριτική επιτροπή; Θα συμφωνήσει με την άποψη της Μπι; 

My Style Rocks

Το «ψόφιο λιλά» στο πέδιλο της Ζέτας επηρεάζει τη βαθμολογία της Ιωάννας… 

My Style Rocks

