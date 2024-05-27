Ζώδια: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με την υπογραφή του Κώστα Λεφάκη

Τι προβλέπει ο γνωστός αστρολόγος Κώστας Λεφάκης για τα 12 ζώδια από σήμερα 27 Μαΐου έως 2 Ιουνίου.

Κριός

Αρχίζει να υποχωρεί το κλίμα των δυσκολιών που παρατηρήθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες και έρχεται πιο χαρούμενος και τυχερός ο Ιούνιος. Ωστόσο, μην είστε επιπόλαιοι στον χειρισμό των χρημάτων σας και μην βιάζεστε να καταναλώσετε. Αξιοποιήστε τα εκφραστικά σας μέσα, αναζητήστε καλούς φίλους και προσθέστε δόσεις ψυχαγωγίας και ξεκούρασης στο καθημερινό σας πρόγραμμα. Οι ευχάριστες παρέες, η ωραία ατμόσφαιρα, ο κινηματογράφος και οι σύντομες μετακινήσεις θα σας βοηθήσουν πολύ.

Ταύρος

Παραμείνετε για λίγο ακόμα προσεκτικοί και ψύχραιμοι καθώς ο Μάιος κλείνει τον κύκλο του και έρχεται ένας καλύτερος Ιούνιος. Ο Άρης ετοιμάζεται να περάσει στο ζώδιο σας από την επόμενη εβδομάδα αλλά πρέπει να προσέξετε τις τελευταίες μέρες του μήνα αυτού αποφεύγοντας συγκρούσεις και λάθη τακτικής στη συμπεριφορά σας. Σύντομα σας περιμένει μια μικρή οικονομική βελτίωση και μια συναισθηματική προσφορά που θα σας συγκινήσει. Πάνω από όλα μην πιέζετε το χρόνο και τις καταστάσεις.

Δίδυμοι

Οι τελευταίες μέρες του Μαΐου γίνονται πιο κοινωνικές και για αρκετούς πιο ερωτικές. Υπάρχουν όμως αρκετές εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσετε. Και υπάρχει επίσης και ένας κίνδυνος στο παρασκήνιο της ζωής και της εργασίας σας τον οποίο πρέπει να εξοστρακίσετε. Ωστόσο, η Αφροδίτη στο ζώδιο σας, σας βοηθά να αμυνθείτε των συμφερόντων σας και να κερδίσετε τελικά αυτό που θα επιδιώξετε. Κινηθείτε διακριτικά και αποφύγετε τις ηχηρές εκφράσεις και τις παρακινδυνευμένες ενέργειες.

Καρκίνος

Μεταβατικό θεωρείται το διάστημα που ακολουθεί με αρκετά κατάλοιπα δυσκολιών που δημιούργησαν οι προηγούμενες εβδομάδες. Παραμείνετε επιφυλακτικοί στις προτάσεις που θα σας κάνουν και αποφύγετε ανθρώπους αδιάκριτους και όχι εμπίστους. Ενδέχεται να διαπραγματευτείτε εκ νέου για μια υπόθεση οικονομική ή περιουσιακή. Η εργασία σας θα σας κουράσει αλλά στο τέλος τα καταφέρνετε. Ευχάριστες συναντήσεις είναι μέσα στο πρόγραμμα ενώ το ξεκίνημα του Ιουνίου σηματοδοτεί την αρχή μιας βελτίωσης των συνθηκών της ζωής σας.

Λέων

Συνεχίστε να είστε προσεκτικοί στη διευθέτηση των επαγγελματικών σας υποθέσεων. Οι δυσκολίες δεν έχουν υποχωρήσει ακόμα, όμως ελαττώνονται. Μην βιάζεστε να κάνετε ένα καινούργιο ξεκίνημα και μην πιέζετε παράγοντες της εργασίας σας από λογούς δικού σας εγωισμού ή ανασφάλειας. Εκμεταλλευτείτε τις στιγμές της ψυχαγωγίας ή της χρήσιμης πληροφόρησης. Προνοήστε για έναν ανεφοδιασμό σε οτιδήποτε χάσατε και βάλτε μια καινούργια τάξη ειδικά στην καριέρα ή στη δουλειά σας.

Παρθένος

Το κλίμα παραμένει ευμετάβλητο και λίγο σύνθετο. Θα υπάρχει μια μικρή βελτίωση στην καθημερινή σας ζωή, δεν θα είναι όμως τόσο επαρκής όσο χρειάζεστε. Διαφοροποιηθείτε λιγάκι σε σχέση με συνήθειες που αποδείχτηκαν επιβλαβείς ή κουραστικές. Μην βιάζεστε να κάνετε μια αλλαγή τόπου διαμονής ή ένα ταξίδι. Συνεχίστε να δίνετε τον καλύτερο εαυτό σας στην ενίσχυση της καριέρας σας, κόντρα στο κλίμα της κρίσης που την επηρεάζει. Να είστε βέβαιοι ότι οι άλλοι θα σας το αναγνωρίσουν και θα ανταμειφτείτε για αυτό. Στα ερωτικά σας η ασάφεια συνεχίζεται.

Ζυγός

Για εσάς τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα τις μέρες αυτές και αυτό χάρη στην αρμονική επιρροή του Ήλιου, της Αφροδίτης και του Δία. Μην ξεθαρρεύετε όμως ακόμα γιατί ο απόηχος των προηγούμενων όψεων λειτουργεί στην επικοινωνία και στις συναλλαγές σας. Προφυλαχθείτε από όσους μπορούν να σας ταλαιπωρήσουν ή να σας εκμεταλλευτούν. Μην εμπλέκεστε σε σχόλια τρίτων και αποφύγετε κοινωνικές διαμάχες. Χαρείτε τα καλά της γοητείας που εξασκείτε αλλά μην βιάζεστε να δεσμευτείτε σε μια νέα γνωριμία.

Σκορπιός

Είναι η εβδομάδα που θα σας φέρει προ αποφάσεων για να κλείσει ένας κύκλος δυσκολιών στην αισθηματική σας ζωή. Θα τύχετε όμως ενδιάμεσα της εβδομάδας μικρών βελτιώσεων έτσι ώστε να ενισχυθεί η ψυχολογία σας και το ηθικό σας. Κάποιοι άνθρωποι θα σας βοηθήσουν ή θα σας υποστηρίξουν την ώρα που θα το χρειαστείτε. Οι εξελίξεις ωστόσο στην αισθηματική σας ζωή παραμένουν λίγο αιχμηρές ή εριστικές. Εάν δεν αντέχετε το κλίμα που συνεχίζει να επικρατεί, αποφύγετε εκείνους που μπορεί να σας κουράσουν.

Τοξότης

Κλείνοντας ο Μάιος δίνεται μια έμφαση στην αισθηματική σας ζωή. Η έμφαση όμως αυτή κρύβει παγίδες και προσέξτε να τις εντοπίσετε έγκαιρα. Προσέξτε επίσης τις κινήσεις σας για μια ακόμα εβδομάδα στον εργασιακό χώρο, μην υποτιμάτε τη δύναμη των αντιπάλων σας και μην προκαλείτε άλλους που μπορούν να σας πολεμήσουν και μάλιστα επιτυχώς. Φροντίστε τα καινούργια σας κίνητρα να μην διέπονται από εγωισμό, μην επιμένετε να διορθώσετε κάποιους ανθρώπους και αναζητήστε εκείνους που μπορούν να σας καταλάβουν αλλά και να ανταποκριθούν στις επιθυμίες σας.

Αιγόκερως

Οι καταστάσεις παραμένουν περίπλοκες, μια μικρή βελτίωση μετά τη θύελλα που προηγήθηκε είναι πολύ πιθανή ωστόσο. Πληθαίνουν οι απασχολήσεις ενδεχομένως αλλά και οι έγνοιες για διάφορα πράγματα τις επόμενες μέρες. Βάλτε μια καλύτερη τάξη, και προσπαθήστε να είστε λιγότερο αγχώδεις και περισσότερο αποτελεσματικοί κυρίως στους βασικούς τομείς της ζωής σας, στους οποίους χρειάζεται ακόμα δουλειά για να βελτιωθούν.

Υδροχόος

Μέρα με τη μέρα απομακρύνεστε από τις δυσκολίες που εκδηλώθηκαν κατά μήκος του Μαΐου ενώ ο επικείμενος Ιούνιος σας υπόσχεται γρήγορα ανάρρωση και αναγέννηση. Ωστόσο, στο πέρασμα αυτής της εβδομάδας πρέπει να κινηθείτε προσεκτικά και προνοητικά. Μην βιάζεστε να πείτε πράγματα που θα ενοχλήσουν ανθρώπους, μην κοινοποιείτε τα προσωπικά σας σχέδια και μην αναστατώνετε τους ανθρώπους του περιβάλλοντός σας επειδή δεν έχουν την ικανότητα να σας ακολουθήσουν ή και να σας καταλάβουν.

Ιχθείς

Συγκριτικά με άλλους είστε καλύτερα και πιο ασφαλείς. Βέβαια, ο κίνδυνος των παρεξηγήσεων ελλοχεύει ακόμα στο στενό περιβάλλον και αυτόν πρέπει να τον αποφύγετε. Το ενδιαφέρον σας εστιάζεται στον οικογενειακό τομέα και για άλλους στην προσωπική σας ζωή. Σε αυτούς τους δυο χώρους πρόκειται να ανανεωθεί το κλίμα και να δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση. Ενδιαφέρον επίσης μπορεί να έχει η καθημερινότητα της εργασίας σας. Μια πρόταση που θα σας γίνει είναι λίγο ύποπτη, ενώ μια παρόρμηση δική σας για να πετύχετε έναν στόχο που θέλετε δεν είναι τόσο σωστή όσο νομίζετε.

