Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Famagusta» που κράτησε μυστική την εγκυμοσύνη της μέχρι και πριν λίγο καιρό -έφτασε στον 6ο μήνα για να το ανακοινώσει δημόσια- χθες με ένα ανάλογο ποστ στο Instagram της, ανακοίνωσε πως πλέον έχει τον γιο της στα χέρια της.

«Ήρθες κι άνθισε η καρδιά μου. Τα κατάφεραμε, αγοράκι μου» έγραψε κρατώντας στην αγκαλιά της το μωρό, χωρίς φυσικά να φαίνεται το προσωπάκι του, παρά μόνο τα ποδαράκια του.

Και φυσικά από κάτω έγινε στην κυριολεξία πάρτι από τα σχόλια των celebrities συναδέλφων της και μη που δεν σταμάτησαν να στέλνουν ευχές για το μωρό, το…τρουφάκι, όπως το ανέφεραν οι περισσότεροι.

Η Βασιλική Τρουφάκου, αφού πια αποκάλυψε πως περιμένει παιδί, συχνά πυκνά μοιραζόταν στα Social Media της στιγμές από την καθημερινότητά της αναμένοντας το μωρό της. Έτσι γνωρίζαμε από πριν πως περιμένει γιο, αφού η αποκάλυψη έγινε στο baby shower που πραγματικά απόλαυσε, αλλά είδαμε και το παιδικό δωμάτιο που ολοκλήρωσε πριν από δύο εβδομάδες μπαίνοντας πια στην τελική ευθεία για τη γέννα.

Λίγες και επιλεκτικές πληροφορίες από την ίδια που δεν επιθυμεί να διαφημίζει την προσωπική της ζωή. Αντιθέτως.

Αυτός είναι φυσικά και ο βασικός λόγος που δεν έχουμε μάθει τίποτα για τον σύντροφό της, ο οποίος βρίσκεται εκτός χώρου και τη σχέση τους την οποία η Βασιλική προστατεύει από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Τα προσωπικά μου είναι πολύ καλά. Μη με ματιάσεις. Τον γάμο δεν τον έχω στο μυαλό μου. Παιδιά, οικογένεια αμέ! Τα παιδιά δεν τα έχουμε στην τσέπη μας» είχε πει η ηθοποιός στην εκπομπή Night Out τον Φεβρουάριο, λίγο πριν μαθευτεί επίσημα από την ίδια πως περιμένει παιδί.

