Julie Andrews: Θα ήμουν χαρούμενη για μία τρίτη ταινία του «The Princess Diaries»

Η Τζούλι Άντριους δεν έχει πρόβλημα να κλείσει το αγαπημένο κεφάλαιο του «The Princess Diaries». Σε συνέντευξή της στο TODAY.com με αφορμή το νέο της βιβλίο που συνέγραψε με την κόρη της, συγγραφέα και εκπαιδευτικό Έμμα Γουόλτον Χάμιλτον με τίτλο «Dumpy at School», όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξει τρίτο μέρος του franchise η 88χρονη ηθοποιός δήλωσε:

«Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που τελείωσαν τα δύο Ημερολόγια και δεν είμαι σίγουρη, αλλά μερικές φορές είναι καλύτερο να αφήνουμε ένα καλό πράγμα στην ησυχία του. Δεν μου αρέσει όταν οι άνθρωποι αρμέγουν και αρμέγουν ένα θέμα, ξέρετε, μέχρι που να μην έχει τίποτε άλλο να δώσει».

Julie Andrews Would Be 'Happy' If There's a 'Princess Diaries 3' But Says 'Sometimes It’s Best to Leave a Good Thing Alone' https://t.co/k4Q2fUEmVt — People (@people) March 15, 2024

Σημειώνεται ότι έχουν περάσει 23 χρόνια από τότε που η πρώτη ταινία βγήκε στους κινηματογράφους σε σκηνοθεσία Γκάρι Μάρσαλ. Η πολυβραβευμένη ηθοποιός πρωταγωνιστούσε ως βασίλισσα Clarisse Renaldi μαζί με την Αν Χάθαγουεϊ, η οποία υποδυόταν την εγγονή της, Mia Thermopolis, αναφέρει το People.

Η Άντριους επιβεβαίωσε ότι στο παρελθόν «υπήρξαν συζητήσεις» για το έργο, αλλά σημείωσε ότι «δεν ευοδώθηκαν».

«Θα ήμουν πολύ χαρούμενη αν κάναμε άλλη μία ταινία. Αλλά δεν την περιμένω...μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι έχει πλέον έχει μπει στο ράφι», συμπλήρωσε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.