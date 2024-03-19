Jane, της Κατερίνας Μαυρογεώργη στο Θέατρο Θησείον

Η παράσταση «Jane», με αφορμή την Τζέην Έυρ της Σαρλότ Μπροντέ, παρουσιάζεται στο Θέατρο Θησείον, σε σκηνοθεσία-κείμενο Κατερίνας Μαυρογεώργη. Μεγαλωμένη χωρίς αγάπη από την σκληρή θεία της, η Τζέην κλείνεται τελικά σε ένα οικοτροφείο όπου θα βιώσει περαιτέρω φρίκη. Ως ενήλικη απόφοιτος του σχολείου βρίσκει μια θέση γκουβερνάντας στον Πύργο του Θόρνφιλντ. Ακολουθεί ένας μοιραίος, ρομαντικός έρωτας με τον εργοδότη της, τον κύριο Ρότσεστερ. Όμως τον Πύργο στοιχειώνει μια γυναικεία φωνή που κάθε τόσο σπέρνει φωτιές, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Σε μια κρίσιμη στιγμή το μυστικό της απόκοσμης αυτής ύπαρξης αποκαλύπτεται. Ο κόσμος που γνώριζε ως τότε η Τζέην καταρρέει και η ίδια καλείται να πάρει μια δύσκολη απόφαση. Στην παράσταση, η δημιουργική ομάδα του έργου εμπνέεται από την εμβληματική φιγούρα της Σαρλότ Μπροντέ και της ηρωίδας της, Τζέην. Αποπειράται να εξερευνήσει εκ νέου την βικτωριανή αυτή ιστορία υπό ένα διαφορετικό πρίσμα.

Παίζουν: Νάνσυ Σιδέρη, Δημήτρης Δρόσος, Βίκυ Κυριακουλάκου

Κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

18€ Γενική είσοδος, 15€ Φοιτητικό, Ανέργων, Άνω των 65, ΑΜΕΑ, 12€ Ομαδικό (>=10 άτομα)

Θησείον – ένα Θέατρο για τις τέχνες, Τουρναβίτου 7, Θησείο

«Janoska style goes symphonic»: Οι Janoska συμπράττουν με την ΚΟΑ στο Θέατρο Παλλάς

Οι αδερφοί Janoska μαζί με τον Julius Darvas έχουν γίνει γνωστοί διεθνώς για το μοναδικό ερμηνευτικό τους στυλ. Με δάνεια από διαφορετικά μουσικά είδη αλλά και σεβασμό προς τα μεγάλα κλασικά έργα, το Σύνολο δε δημιουργεί απλές συνθέσεις αλλά «ζώσα μουσική», όπως λένε οι ίδιοι, την οποία «βιώνουν» οι ακροατές. Απόψε, υπό τη διεύθυνση του Νίκου Χαλιάσα, οι Janoska συμπράττουν με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Θέατρο Παλλάς, δίνοντας στο ξεχωριστό τους στυλ συμφωνικές διαστάσεις. Στο πρόγραμμα, κλασικά αριστουργήματα των Μότσαρτ, Πιατσόλα και Μπαχ, αλλά και…Πωλ Μακκάρτνεϋ.

Τρίτη 19/3 στις 20:30

60€, 50€, 40€, 35€, 25 €, 15 € και 12€ (εκπτωτικά)

Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα

«Σημαίες μας, Πανιά περίλαμπρα, Σημάδια ιστορικά»: Μία σπάνια συλλογή στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), συνεργάζεται με την εικαστικό Μαιρηλί Χαραμή και παρουσιάζει, ενόψει της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, την έκθεση «Σημαίες μας, Πανιά περίλαμπρα, Σημάδια ιστορικά» στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων. Πρόκειται για μία σπάνια συλλογή από πενήντα περίπου ιστορικά πανιά με συμβολικές προεκτάσεις, που σημάδεψαν σημαντικές στιγμές στον Ελλαδικό χώρο, από την αρχαιότητα μέχρι τον Γενάρη του 1822, όταν και καθιερώθηκε από τη Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, η ενιαία Ελληνική γαλανόλευκη σημαία με τον Σταυρό. Ο επισκέπτης της έκθεσης καλείται να δει από κοντά αυτή τη μεγάλη ποικιλία από εμβληματικά πανιά που είτε συναντά μεμονωμένα σε διάφορα μουσεία της Ελλάδας και λόγω ιστορικότητας απαγορεύεται να μετακινηθούν, είτε γνωρίζει μέσα από γραπτές αναφορές, είτε πλάθει με τη φαντασία του μέσα από μύθους.

Τρίτη – Παρασκευή 11:00 – 19:00, Σάββατο – Κυριακή 10:00 – 15:00, Δευτέρα κλειστά

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη

Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας, στάση Μετρό: Μέγαρο Μουσικής

