Eurovision exit poll: Στην 4η θέση η Ελλάδα και η Μαρίνα Σάττι με το «Ζάρι»

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που είναι σε εξέλιξη στο eurovisionworld.com, η Ελλάδα βρίσκεται στην 4η θέση, κάτω από το φαβορί Κροατία, την Ιταλία και την Ολλανδία

eurovision

Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για τη φετινή ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, που θα γίνει τον Μάιο στο Μάλμε της Σουηδίας. 

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που είναι σε εξέλιξη στο eurovisionworld.com, η Μαρίνα Σάττι και το «Ζάρι» βρίσκονται στην 4η θέση, κάτω από το φαβορί Κροατία, την Ιταλία και την Ολλανδία. 

eurovision

Η Ελλάδα συγκεντρώνει μέχρι αυτή τη στιγμή το 6% των ψήφων, μαζί με την Ελβετία και τη Γαλλία. 

Πρόκειται για την μεγαλύτερη δημοσκόπηση για την Eurovision, με τις προβλέψεις της συνήθως να επαληθεύονται.

Πέρσι , η ιστοσελίδα προέβλεψε τη νίκη της Σουηδίας, με την Λορίν, στον διαγωνισμό.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Eurovision Μαρίνα Σάττι
