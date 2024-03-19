Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα για τη φετινή ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, που θα γίνει τον Μάιο στο Μάλμε της Σουηδίας.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που είναι σε εξέλιξη στο eurovisionworld.com, η Μαρίνα Σάττι και το «Ζάρι» βρίσκονται στην 4η θέση, κάτω από το φαβορί Κροατία, την Ιταλία και την Ολλανδία.

Η Ελλάδα συγκεντρώνει μέχρι αυτή τη στιγμή το 6% των ψήφων, μαζί με την Ελβετία και τη Γαλλία.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη δημοσκόπηση για την Eurovision, με τις προβλέψεις της συνήθως να επαληθεύονται.

Πέρσι , η ιστοσελίδα προέβλεψε τη νίκη της Σουηδίας, με την Λορίν, στον διαγωνισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.