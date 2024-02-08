Τέσσερις υποψήφιοι Μονομάχοι κατάφεραν να μείνουν αλώβητοι μετά την αναμέτρηση με τον Νίκο Γεωργακόπουλο και πλέον διεκδικούν τη θέση του. Τυχερός αναδεικνύεται ο Δημήτρης Παντιώρας από τη θέση 65, που δήλωσε συμμετοχή στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων για χάρη της κόρης του, Ιωάννας.

Δείτε το trailer:

Ο Δημήτρης είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, με πολύ καλό γνωστικό επίπεδο και έχει έρθει στον «Μονομάχο» για να κερδίσει 100.000 ευρώ και να ανακαινίσει το σπίτι του. Ο Δημήτρης προχωρά προσεκτικά και απαντά σωστά σε 12 ερωτήσεις μένοντας με 13 αντιπάλους. Θα καταφέρει να πετύχει το στόχο του;

Πηγή: skai.gr

