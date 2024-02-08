Οι αναμετρήσεις στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» συνεχίζονται και ο Μάρκος δίνει καθημερινά το σύνθημα να ανάψουν οι κουζίνες πάντα με κέφι και σκοπό να περνάμε καλά!

Δείτε το trailer:

Η Έλενα Mariposa Κρεμλίδου και η μητέρα της Στέλλα, στο προηγούμενο επεισόδιο, μαγείρεψαν και κατάφεραν να κερδίσουν τους αντιπάλους τους. Η Έλενα θα μπει στην κουζίνα για τρίτη φορά για να μαγειρέψει μια συνταγή με ρίσκο: «βελουτέ σούπα γλυκοπατάτας»! Πολλοί παίκτες δοκίμασαν να την παρουσιάσουν έως τώρα… κανείς όμως δεν το κατάφερε με επιτυχία!

Απέναντί τους έρχονται δύο κολλητοί φίλοι, ο Χριστόφορος και η Πάμαιρη. Η Πάμαιρη είναι TikToker και λατρεύει το φαγητό. Ο Χριστόφορος είναι ναυτικός που θέλει να γίνει καπετάνιος και λατρεύει τη θάλασσα. Τους ενώνουν πολλά και κυρίως η αγάπη τους για τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Τους χωρίζουν όμως και οι διαφορές στις μαγειρικές ικανότητες. Έτσι, ο Χριστόφορος καθοδηγεί με μαεστρία την Πάμαιρη ώστε να φτιάξει «σολομό τεριγιάκι με κινόα». Θα καταφέρουν άραγε, να βγάλουν ένα σωστό πιάτο ή θα πέσει η προσπάθειά τους στα βράχια;

Ο Έκτορας δηλώνει αρκετά ικανοποιημένος από τα δύο πιάτα – ένα όμως θα κερδίσει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου!

