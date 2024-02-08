Λογαριασμός
My Style Rocks: Η δύναμη της γυναίκας - Δείτε το trailer

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

My Style Rocks

Οι fashionistas του My Style Rocks έχουν πάθος για τη μόδα και μέσα από αυτήν πολλές φορές αντλούν δύναμη, εκφράζουν συναισθήματα, σκέψεις, βιώματα. 

Το συναίσθημα είναι αυτό που πρωταγωνιστεί στο σημερινό επεισόδιο και μια προσωπική ιστορία ξεδιπλώνεται και αποκαλύπτει την εσωτερική δύναμη που μπορεί να ανασύρει ο καθένας μέσα από ένα αναπάντεχο γεγονός. 

My Style Rocks

Η Αμίνα μοιράζεται την αλήθεια της και η συγκίνηση είναι διάχυτη ενώ ο Στέλιος Κουδουνάρης, η Έβελυν Καζαντζόγλου, ο Λάκης Γαβαλάς και η Κατερίνα Καραβάτου μιλούν με θαυμασμό για τη δύναμη της γυναίκας. 

MY STYLΕ ROCKS!
Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ
 

Πηγή: skai.gr

