Χαμός έχει γίνει από τις σκηνές σεξ στη νέα ταινία «Miller's Girl» ανάμεσα στη Jenna Ortega και τον Martin Freeman λόγω της διαφοράς ηλικίας των δύο ηθοποιών.

Μετά την προβολή των σκηνών, οι θεατές κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτηρίζοντας την ταινία «χυδαία» και «αηδιαστική». Αξίζει να σημειωθεί ότι η Jenna Ortega είναι μόλις 21 ετών και ο Martin Freeman είναι 52 χρόνων.

Η ηθοποιός, την οποία γνωρίσαμε από τη σειρά «Wednesday» (ποιος δεν θυμάται τον περιβόητο χορό της), υποδύεται τη 18χρονη μαθήτρια Cairo Sweet στην ταινία, ενώ ο Martin Freeman αναλαμβάνει τον ρόλο του καθηγητή της, Jonathan Miller.

Jenna Ortega, 21, was totally 'comfortable and sure' about filming X-rated sex scene with Martin Freeman, 52, for Miller's Girl, film's intimacy coordinator insists - as she hits back at critics who branded it 'gross' https://t.co/sfLHcRk19k pic.twitter.com/MPlRFia8Sm — Josiah Williams (@Josiah_FL) February 7, 2024

Στην ταινία, οι δυο τους μπλέκονται σε μια περίπλοκη και ακατάλληλη σχέση, με τη νεαρή να επιλέγει να γράψει μια ερωτική ιστορία, αφού της ανατέθηκε μια… «δημιουργική εργασία» από τον καθηγητή της.

Ωστόσο, οι έντονα σεξουαλικές σκηνές μεταξύ τους έκαναν τους θεατές να νιώσουν, μάλλον, άβολα λόγω της ηλιακής διαφοράς.

Από την πλευρά η νεαρή ηθοποιός δεν φαίνεται να έχει κανένα πρόβλημα με τον ρόλο της, αφού η ίδια υπερασπίστηκε την ταινία, αν και παραδέχτηκε ότι «φοβόταν» να πάρει ένα τέτοιο ρίσκο.

Η νεαρή ηθοποιός ήταν «σίγουρη για το τι ήθελε να κάνει» για τη σεξουαλική σκηνή της με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Miller's Girl» και υποστηρίχθηκε πλήρως κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, σύμφωνα με άνθρωπο της παραγωγής.

Jenna Ortega & Martin Freeman in 'Miller's Girl (2024)' pic.twitter.com/7cHLyi571O — Cinemagic Universe (@CineMagicUnivrs) February 4, 2024

Η Kristina Arjona ανέφερε στη «Daily Mail ότι η ηθοποιός συμμετείχε στις αποφάσεις σχετικά με την επιμέλεια των σκηνών σεξ και επέμεινε ότι σε κανένα σημείο δεν «ξεπεράστηκαν τα όρια».

«Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι σε όλη αυτή τη διαδικασία, που ασχολούνταν με τη Jenna Ortega, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι αισθανόταν άνετα με αυτό και ήταν πολύ αποφασισμένη και πολύ σίγουρη για αυτό που ήθελε να κάνει», εξήγησε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

