«Για πρώτη φορά, δέχθηκα θανατικές απειλές, επειδή υπέγραψα το πρωτόκολλο συνεργασίας με την Αλβανία για το μεταναστευτικό», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, στη δημόσια τηλεόραση της Rai.

«Θα κάνω ό,τι μπορώ για να φέρει απτά αποτελέσματα η συγκεκριμένη συνεργασία», πρόσθεσε η Μελόνι, με αναφορά στα δύο ιταλικά κλειστά κέντρα για αιτούντες άσυλο, τα οποία έχουν δημιουργηθεί στη βόρεια Αλβανία.

Buonasera. Vi ripropongo la mia intervista di poco fa a Cinque Minuti, su Rai 1. pic.twitter.com/Ek1YN8mPFy — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 30, 2024

«Αν συνεχίσουμε να ακολουθούμε τη συγκεκριμένη πορεία, θα δηλώσω ότι η Ιταλία, τελικά, δεν είναι ασφαλής χώρα. Όταν κάποιοι το ισχυρίζονται για το Μπανγκλαντές - μιλάμε για 180 εκατομμύρια ανθρώπους - είναι σαν να τους λέμε "ελάτε άνετα στην Ιταλία". Κάποιοι, έχουν θέσει ως στόχο να παρεμποδίσουν την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης», τόνισε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης. Κατά την άποψή της, η απόφαση των δικαστών της Μπολόνια να ζητήσουν από το δικαστήριο της ΕΕ να αποφανθεί επί του νομοθετικού διατάγματος της κυβέρνησης της Ρώμης, το οποίο αφορά τις ασφαλείς χώρες προέλευσης των μεταναστών, «μοιάζει περισσότερο με προπαγανδιστικό φυλλάδιο, παρά με δικαστικό έγγραφο».

Σχολιάζοντας την απόφαση δύο εκ των τριών μεγαλύτερων συνδικάτων της χώρας, CGIL και UIL, να προκηρύξουν γενική απεργία κατά του σχεδίου κρατικού προϋπολογισμού για τις 29 Νοεμβρίου, η Μελόνι κατηγόρησε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις για «προκατειλημμένη συμπεριφορά». Πρόσθεσε, τέλος, ότι «η ανακοίνωσή αυτή για προσφυγή σε γενική απεργία, έγινε λίγες ημέρες πριν από τη συνάντησή τους με την κυβέρνηση, με αντικείμενο το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2025».

Πηγή: skai.gr

