Ουκρανία: Βομβαρδισμός πολυκατοικίας στο Χάρκοβο – Φόβοι για εγκλωβισμένους στα ερείπια

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν απόψε με κατευθυνόμενη βόμβα μια εννιαώροφη πολυκατοικία στην πόλη Χάρκοβο

Φωτογραφία αρχείου

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν απόψε με κατευθυνόμενη βόμβα μια εννιαώροφη πολυκατοικία στην πόλη Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, προκαλώντας αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής αριθμό θυμάτων, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Σινιεχούμποφ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Σινιεχούμποφ επισημαίνει πως υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια του κτιρίου. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εξ αυτών δύο είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε.

Ο ουκρανός αξιωματούχος δημοσιοποίησε βίντεο από τη βομβαρδισμένη περιοχή, στο οποίο διακρίνεται το κατεστραμμένο κτίριο και ένα αυτοκίνητο που παραδόθηκε στις φλόγες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

