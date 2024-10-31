Ουκρανία: Βομβαρδισμός πολυκατοικίας στο Χάρκοβο – Φόβοι για εγκλωβισμένους στα ερείπια

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν απόψε με κατευθυνόμενη βόμβα μια εννιαώροφη πολυκατοικία στην πόλη Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, προκαλώντας αδιευκρίνιστο μέχρι στιγμής αριθμό θυμάτων, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Σινιεχούμποφ.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Σινιεχούμποφ επισημαίνει πως υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια του κτιρίου. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εξ αυτών δύο είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε.
Ο ουκρανός αξιωματούχος δημοσιοποίησε βίντεο από τη βομβαρδισμένη περιοχή, στο οποίο διακρίνεται το κατεστραμμένο κτίριο και ένα αυτοκίνητο που παραδόθηκε στις φλόγες.
