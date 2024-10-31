Η Βόρεια Κορέα εκτοξεύει βαλλιστικό πύραυλο

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο προς ανατολική κατεύθυνση, προς την ανατολική θάλασσα —γνωστή επίσης ως θάλασσα της Ιαπωνίας— νωρίς το πρωί σήμερα, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας.

Το επιτελείο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, σημειώνοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη ανάλυση των παραμέτρων.

Η πιο πρόσφατη πυραυλική δοκιμή της Πιονγκγιάνγκ έγινε τη 18η Σεπτεμβρίου, όταν εκτοξεύθηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι βραχείας εμβέλειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.