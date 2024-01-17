Survivor 2024: Κόκκινη ή μπλε η σημερινή αποχώρηση; - Δείτε το trailer

Η νίκη των Διάσημων στο τελευταίο αγώνισμα ασυλίας οδήγησε σε ψηφοφορία τους Μαχητές με τον Rob James Seymour να αναδεικνύεται, τρίτος υποψήφιος. MVP της δεύτερης εβδομάδας αναδείχθηκε ο Γιάννης Περπατάρης που έδωσε ως τέταρτο υποψήφιο τον Νίκο Γκάνο από την Κόκκινη ομάδα.

Δείτε το trailer:

Απόψε οι δύο ομάδες μπαίνουν στο στίβο μάχης διεκδικώντας ένα πολύ απαραίτητο έπαθλο και οι ανατροπές συνεχίζονται!

Μια ομάδα όμως φαίνεται να θέλει περισσότερο τη νίκη...

Παύλος Παπαδόπουλος, Αλέξης Παππάς, Rob James Seymour και Νίκος Γκάνος μονομαχούν απόψε για την παραμονή τους στο Survivor. Ποιος θα αποχωρήσει από τον Άγιο Δομίνικο;

#SurvivorGR

Facebook: https://www.facebook.com/SurvivorGreece

Instagram: https://www.instagram.com/survivorgreece

Χ (πρώην Twitter): https://twitter.com/SurvivorGreece

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.