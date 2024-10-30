Το Ιράν δεν πρέπει να απαντήσει στα αντίποινα του Ισραήλ, αλλά αν το πράξει, οι ΗΠΑ θα στηρίξουν το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα Τετάρτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν-Ζαν Πιερ.

"Το Ιράν δεν πρέπει να απαντήσει στα αντίποινα του Ισραήλ. Δεν πρέπει να το πράξουν. Εάν το πράξουν, εμείς θα στηρίξουμε το Ισραήλ για να αμυνθεί, όμως αυτοί δεν πρέπει" (να το πράξουν), πρόσθεσε η εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

