Παιδί νεκρό, 29 τραυματίες σε βομβαρδισμό της Ρωσίας στο Χάρκοβο της Ουκρανίας

Η ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενη βόμβα χθες Τετάρτη που έπληξε πολυκατοικία στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί παιδί και να τραυματιστούν άλλοι 29 άνθρωποι, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της ομώνυμης περιοχής Όλεχ Σινεχούμποφ.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για 23 τραυματίες, διευκρινίζοντας πως υπήρχαν ακόμη θύματα «κάτω από τα συντρίμμια».

Η κατευθυνόμενη βόμβα, όπλο που ρίπτεται από αεροσκάφη, όπλο με μεγάλη ισχύ που χρησιμοποιείται καθημερινά στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, έπληξε πολυκατοικία, ανέφερε σε διάγγελμά του ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο περιφερειάρχης Σινεχούμποφ ανέφερε πως οι έρευνες στο κτίριο «συνεχίζονταν».

Έκανε λόγο για «αρκετά μεγάλη ζημιά» εξαιτίας της «εχθρικής κατευθυνόμενης βόμβας», προειδοποιώντας πως επαπειλείται «κατάρρευση» της πολυκατοικίας που «θέτει σε κίνδυνο το έργο των σωστικών συνεργείων». Αναφέρθηκε σε τρεις ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκα και παιδί, που είχαν παγιδευτεί «κάτω από τα συντρίμμια» και διαβεβαίωσε πως τα σωστικά συνεργεία «προσπαθούσαν να τους βγάλουν».

Άλλοι ένοικοι παγιδεύτηκαν στους ψηλότερους ορόφους του κτιρίου, ανακοίνωσε νωρίτερα ο δήμαρχος του Χαρκόβου, ο Ιχόρ Τερέχοφ, διευκρινίζοντας πως η βόμβα κατέστρεψε αρκετούς ορόφους. Βίντεο που μεταφορτώθηκαν στο διαδίκτυο εικονίζουν πελώρια τρύπα στην πρόσοψη ψηλού κτιρίου.

Το Χάρκοβο, η μεγαλύτερη πόλη της βορειοανατολικής Ουκρανίας, 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, μπαίνει συχνά στο στόχαστρο του ρωσικού στρατού αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αξίωσε χθες βράδυ από τους δυτικούς συμμάχους του να αντιδράσουν στην επίθεση αυτή. «Κάθε απόφαση που καθυστερεί σημαίνει πως δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες ρωσικές βόμβες (πλήττουν) την Ουκρανία. Από τις αποφάσεις τους εξαρτάται η ζωή συμπολιτών μας», επιχειρηματολόγησε.

Το Κίεβο απαιτεί από τους συμμάχους του στη Δύση να του δώσουν τη δυνατότητα να πλήττει στόχους βαθιά στη Ρωσία με τα όπλα που του έχουν διαθέσει.

Τον Μάιο, ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση σε τομείς της περιφέρειας του Χαρκόβου, με διακηρυγμένο στόχο να δημιουργήσει ουδέτερη ζώνη ώστε να μειωθούν οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο ρωσικό έδαφος. Η επιχείρηση δεν είχε κάποιο απτό αποτέλεσμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

