Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε στις 13:15 της Τετάρτης (τοπική ώρα, 22:15 ώρα Ελλάδας) στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά των ακτών του Όρεγκον στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 279 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Μπάντον και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.
An earthquake was located 253 km WNW of Bandon, Oregon and was estimated to be magnitude 6.1.— NWS Eureka (@NWSEureka) October 30, 2024
The National Tsunami Warning Center has indicated that NO TSUNAMI has been generated by this earthquake. pic.twitter.com/qa55KPuwUM
Οι Αρχές τόνισαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.
- Μικάτι: «Συγκρατημένα αισιόδοξος» για το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός «τις επόμενες ώρες ή μέρες»
- ΗΠΑ: Αμερικανοί αξιωματούχοι μεταβαίνουν στο Ισραήλ για διαβουλεύσεις σχετικά με τον Λίβανο και τη Γάζα
- Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ετοιμάζει... φιέστα για τις αμερικανικές εκλογές - Θα δοκιμάσει νέο βαλλιστικό πύραυλο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.