Σεισμός 6 Ρίχτερ στις ΗΠΑ ανοιχτά των ακτών του Όρεγκον

Σε ανακοίνωσή τους οι αρχές τόνισαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

σεισμός Όρεγκον

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε στις 13:15 της Τετάρτης (τοπική ώρα, 22:15 ώρα Ελλάδας) στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά των ακτών του Όρεγκον στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 279 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Μπάντον και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

Οι Αρχές τόνισαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σεισμός ΗΠΑ Όρεγκον
