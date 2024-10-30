Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε στις 13:15 της Τετάρτης (τοπική ώρα, 22:15 ώρα Ελλάδας) στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά των ακτών του Όρεγκον στις ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 279 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Μπάντον και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

An earthquake was located 253 km WNW of Bandon, Oregon and was estimated to be magnitude 6.1.



The National Tsunami Warning Center has indicated that NO TSUNAMI has been generated by this earthquake. pic.twitter.com/qa55KPuwUM — NWS Eureka (@NWSEureka) October 30, 2024

Οι Αρχές τόνισαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.

