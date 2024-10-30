Τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού μετά την απομάκρυνση του Ντιέγκο Αλόνσο και την επικείμενη έλευση με τον Ρούι Βιτόρια για την τεχνική ηγεσία, μετέφερε ο Διονύσης Δεσύλλας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού επεσήμανε ότι ο 54χρονος τεχνικός θα φτάσει την Πέμπτη (31/10) στην Ελλάδα, μαζί με τους νέους του συνεργάτες προκειμένου να πιάσει δουλειά στους «πράσινους».

Σημείωσε μεταξύ άλλων το πόσο σημαντικό είναι να παίρνει, ο Παναθηναϊκός, αποτελέσματα προκειμένου να πάρει ψυχολογία και να χτίσει ένα σερί, με τον νέο τεχνικό, και να μπορεί ο Ίβηρας να δουλέψει με μεγαλύτερη ηρεμία και να είναι πιο κοντά στην κορυφή.

Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά του Ρουί Βιτόρια, ο Διονύσης Δεσύλλας σημείωσε ότι είναι ένας προπονητής που τον ενδιαφέρει η ισορροπία στο παιχνίδι της ομάδας, ενώ σχολίασε ως θετικό το γεγονός ότι γνωρίζει καλά από πρωταθλητισμό.

