Στο μυαλό του κόουτς

Με 3-4-3 παρέταξε την Athens Kallithea ο Ντονάτι. Ο Γκέλιος ήταν στο τέρμα, Μότοκ, Πασαλίδης και Τσιβελεκίδης στο τέρμα. Σοϊρί (δεξιά) και Καινούργιος (αριστερά) είχαν τις δύο πλευρές, Ματίγια και Ντιμπά στα χαφ. Τζάνι (δεξιά) και Ντεμέτριους (αριστερά) βρέθηκαν στα «φτερά», ενώ ο Ουλντρίκις στην κορυφή.

Με 4-2-3-1 ο Ολυμπιακός. Ο Πασχαλάκης ήταν κάτω από τα δοκάρια, στο κέντρο της άμυνας Ρέτσος και Μπιανκόν, ενώ Κοστίνια και Αποστολόπουλος στα άκρα αυτής. Ο Γκαρθία ήταν ο ένας χαφ και ο Ολιβέιρα ο άλλος, με τον Τσικίνιο να βρίσκεται πιο μπροστά. Στα «φτερά» Μασούρας και Βέλντε, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Κωστούλας.

Το ματς

Κακό ήταν το θέαμα στο πρώτο διάστημα του ματς. Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή της μπάλας, η Athens Kallithea έψαχνε να «χτυπήσει» στην κόντρα και στο πρώτο τέταρτο δεν έγινε φάση της προκοπής. Οι Πειραιώτες είχαν κάποιες ημιτελείς προσπάθειες και εν τέλει στο 17’ στην πρώτη τους καλή στιγμή λίγο ήθελε να ανοίξουν το σκορ. Ο Κοστίνια έκανε ωραία σέντρα, ο Κωστούλας την κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Γκέλιου.

Τέσσερα λεπτά μετά, ο Ολυμπιακός έχτισε ωραία την επίθεση, με την κάθετη του Ολιβέιρα για τον Κοστίνια που γύρισε απ’ τα δεξιά, με τον Τσικίνιο να κάνει τακουνάκι για τον Μασούρα και την μπάλα να καταλήγει στον Γκέλιο από παρέμβαση της άμυνας των γηπεδούχων.

Η καλύτερη στιγμή της ομάδας του Ντονάτι στο πρώτο μέρος καταγράφεται στο 31’, με την μακρινή μπαλιά να φέρνει τον Τζάνι να φεύγει ανάμεσα σε Μπιανκόν και Αποστόπουλο, με τον δεύτερο να κόβει με τάκλιν. Υπήρξαν χλιαρές διαμαρτυρίες των γηπεδούχων για πέναλτι.

Στο 36’ ο Ολυμπιακός άγγιξε το γκολ. Ο Βέλντε σέντραρε από τα δεξιά και από τον Κωστούλα η μπάλα έφτασε στον Τσικίνιο που έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι από κοντά. Στη συνέχεια ο Βέλντε έγινε εκ νέου κάτοχος της μπάλας και σηκώθηκε σημαιάκι για τη δεύτερη συμμετοχή του στη φάση. Η τελευταία αξιοσημείωτη στιγμή στο πρώτο μέρος ήταν το εκτός περιοχής σουτ του Τσικίνιο, με την μπάλα να φεύγει δίπλα από το δεξί δοκάρι του αντίπαλου γκολκίπερ.

Ο Ολυμπιακός επιχείρησε να ανεβάσει στροφές με το ξεκίνημα του β’ μέρος και να ράψει το ματς στα δικά του «θέλω». Η πρώτη αξιοσημείωτη στιγμή έγινε στο 47’, με τον Ολιβέιρα να σουτάρει λίγο έξω από την περιοχή, με την μπάλα να κοντράρει προτού καταλήξει εκτός.

Η πρώτη επικίνδυνη στιγμή έγινε στο 50’, με τον Ολιβέιρα να απειλεί με δυνατό χτύπημα και τον Γκέλιο να διώχνει σε κόρνερ. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν κοντά στο 0-1 στο 56’, με τον Μασούρα να σεντράρει, τον Τσιβελεκίδη να κάνει το «τσαφ», ενώ ο Βέλντε αιφνιδιάστηκε και η μπάλα του κατέληξε εκτός, αφού βρήκε στο κεφάλι του.

Ο Ολυμπιακός είχε δεύτερο δοκάρι στο 69’, με τον Τσικίνιο να κάνει σκαστό σουτ λίγο πίσω από το ημικύκλιο και την μπάλα να βρίσκει στο δεξί δοκάρι του Γκέλιου.

Οι Πειραιώτες επέμειναν και δικαιώθηκαν στο 71’. Ο Ελ Κααμπί στόπαρε ωραία και σέρβιρε στον Βέλντε, που έκανε ωραίο πάρσιμο της μπάλας και εκτέλεσε τον 32χρονο γκολκίπερ.

