Τουλάχιστον 19 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών στην περιφέρεια Μπάαλμπεκ

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών σε δύο τοποθεσίες στην περιφέρεια Μπάαλμπεκ, στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Οκτώ νεκροί, μεταξύ των οποίων πέντε γυναίκες, βρήκαν τον θάνατο στην πόλη Μπεντνάγελ, διευκρίνισε το υπουργείο. Άλλοι 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον γειτονικής κοινότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

