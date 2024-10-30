Μία πρωτοφανής υπόθεση με γυναίκα που πιστεύει «στη Θεά του Θανάτου» και κατηγορείται ότι έκανε μάγια επί πληρωμή απασχόλησε τα δικαστήρια στη Λευκωσία, στην Κύπρο. Η απόφαση μάλιστα παραπέμφθηκε και στο Ανώτατο, όπως μεταδίδει το cyprustimes.com.

Στην υπόθεση η καταδικασθείσα κατηγορουμένη, είχε αποσπάσει από μία γυναίκα, κάτοικο Αγίου Δομετίου, μεγάλο ποσό (σε μετρητά και σε αντικείμενα), παριστάνοντας της ότι ήταν σε θέση να ασκήσει μαγεία για να προστατεύσει τον σύζυγο της από το «κακό» και από μία επικίνδυνη ασθένεια, μέσω μίας ομάδας σατανάδων, με τους οποίους η ίδια είχε συνεργασία.

Στα όσα έλαβαν χώρα τώρα, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η Αστυνομία στις 18.9.2024 εξασφάλισε ένταλμα έρευνας σε σχέση με την οικία, υποστατικά και ξύλινη αποθήκη της αιτήτριας, σε συγκεκριμένη διεύθυνση σε χωριό της επαρχίας Λευκωσίας.

Η Αστυνομία προχώρησε σε εκτέλεση του εντάλματος έρευνας και στο πλαίσιο εκτέλεσης αυτού κατέσχεσε:

Τρία κόκαλα αλεπούς. Δύο κόκαλα αλεπούς σε μεταλλικό δίσκο με βάση καθρέφτη στο οποίο υπήρχε ένα κουτί με 78 κάρτες ταρώ, κέρματα, κλπ. Δοχείο εντός του οποίου υπήρχε ένας σκελετός κεφαλιού φιδιού, ένα δέρμα φιδιού, και ένα κουκουνάρι. Μία γυάλινη νεκροκεφαλή με φίδια. Διάφανα σακουλάκια εντός των οποίων υπήρχαν τρίχες με ονόματα προσώπων. Κρανίο κριαριού με κέρατα. Ένα πιπελό με νεκροκεφαλές και κοράκια. Ένα πιπελό με δράκο χρώματος γκρίζου. Ένα δράκο πλαστικό μαύρο με φτερά. Καπέλο μάγισσας. Μαύρη κάπα. Πλαστική μάσκα χρώματος γκρίζου-δράκος. Ένα φλυτζάνι νεκροκεφαλή, στο οποίο υπήρχε χρηματικό ποσό σε χαρτονομίσματα και σε κέρματα. Τράπουλα ταρώ. Κεριά μαύρα, κεριά κόκκινα. Ρούχινα πανιά που απεικόνιζαν γάτα με νεκροκεφαλές και δέντρο. Μια μεταλλική αράχνη. Ένα κρεμμύδι. Ένα σκόρδο. Ένα τετράγωνο μαύρο πανί με το σχήμα Πεντάλφας»

Η θέση της αιτήτριας, όπως αυτή προβάλλει μέσα από την Ένορκη Δήλωση που υποστηρίζει την υπό εκδίκαση μονομερή αίτηση, με την οποία αξιώνει την άδεια για να καταχωρίσει αίτηση διά κλήσεως για την έκδοση Προνομιακού Εντάλματος Certiorari για την ακύρωση του εκδοθέντος από το κατώτερο Δικαστήριο εντάλματος έρευνας, είναι πως αυτή πιστεύει στη Θεά «Santa Muerte», θρησκεία, όπως λέει, «που ανάγεται από το Μεξικό».

Ο συνήγορος αγορεύοντας ανέφερε πως «Η Θεότητα της “Santa Muerte” είναι Θεά. Όπως οι παλιοί αρχαίοι Έλληνες πίστευαν στον Ποσειδώνα, στον Δία, στην Αφροδίτη, τούτη είναι η “Θεά του Θανάτου” στο Μεξικό».

Αυτολεξεί τα όσα συγκεκριμένα καταγράφει η αιτήτρια στην΄Ενορκη Δήλωση της:

Έξω από την οικία μου, διαθέτω μια μικρή αποθήκη όπου εντός αυτής, έχω τοποθετημένα διάφορα αντικείμενα προς τιμή της θεότητας SANTA MUERTE στην οποία πιστεύω. Άλλωστε είναι συνταγματικό μου δικαίωμα να πιστεύω σε όποιον θεό πιστεύω.

Το δικαίωμα μου να πιστεύω στην κάθε θεότητα έχει έκαστος πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κάθε πολίτης που ανήκει στις μειονότητες, όπως οι λατίνοι, οι μουσουλμάνοι κοκ.

Όπως έχει ο Χριστιανός Ορθόδοξος ένα μικρό εκκλησάκι ή ένα εικονοστάσι στην οικία του ή στην αυλή του ή ένας μουσουλμάνος δωμάτιο και ένα κοράνι για να προσεύχεται στον Αλλάχ, έτσι έχω και εγώ ένα δωμάτιο ειδικά κατασκευασμένο, για την Θεά Santa Muerte. Κανένας νόμος δεν μου απαγορεύει να κατέχω ή να διατηρώ δωμάτιο προς την θεότητα που εγώ πιστεύω.

Προς τιμή της Θεάς Santa Muerte, όπως και οι Ελληνορθόδοξοι ιερείς, έχω διάφορα λιβάνια και καπνιστήρια και κεριά που ανάβω προς την Θεά Santa Muerte τα οποία μένουν αναμμένα όσο εγώ διαλογίζομαι ή προσεύχομαι προς την Θεά Santa Muerte. Η παρουσία στο ειδικό διαρρυθμισμένο δωμάτιο προς τιμή της θεάς Santa Muerte γίνεται από εμένα αποκλειστικά και κάποιες φορές ήταν παρών και ο πρώην συμβίος μου Ρ.Δ.

Είναι η άποψη μου, ότι η Αστυνομία, δεν σεβάστηκε την θρησκεία της θεάς Santa Muerte και εισήλθε εντός του δωματίου που είναι διαρρυθμισμένο ειδικά για αυτή, στον ναό της, την δική της εκκλησία και παραβιάζοντας το δικαίωμα μου στην θρησκεία παρέλαβαν από το εσωτερικό αυτού, διάφορα αντικείμενα που είναι προς όφελος της θεάς Sana Muerte, όπως κεριά, καθρέφτες, λιβάνια, αρωματικά στικς.»

Λίγα λόγια όσον αφορά στο μαρτυρικό υλικό που είχε τεθεί ενώπιον του κατώτερου Δικαστηρίου. Η μαρτυρία που είχε τεθεί ενώπιον του, έλεγε πως η αιτήτρια επιδίδεται επί πληρωμή «σε μαγεία, σε μαύρη μαγεία και σε διάβασμα ταρώ». Μάλιστα σε ζωντανό βίντεο της, σε συγκεκριμένη εφαρμογή, φέρεται να διαφημίζει ότι σε περίπτωση που κάποια γυναίκα επιθυμεί κάποιον άντρα και αυτός δεν την θέλει, αυτή μπορεί με την άσκηση μαγείας να τον κάνει να την θέλει, αφού προηγουμένως πληρωθεί.

