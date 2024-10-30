Του Αντώνη Αντζολέτου

Αεικίνητος ο Στέφανος Κασσελάκης με το που επέστρεψε χθες από την περιοδεία του στη Βόρεια Ελλάδα βρέθηκε στο Περιστέρι στην Οργάνωση Μελών στην οποία ανήκει. Είναι γεγονός πως η Αττική είναι η μεγάλη «δεξαμενή» από την οποία θα επιχειρήσει να αντλήσει σημαντικές ψήφους τόσο για την εκλογή των αντιπροσώπων αυτό το Σαββατοκύριακο όσο και στις εκλογές αν δώσει το παρών. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τη νέα πλειοψηφία που ήδη είναι σε επαφές με συντονιστές νομαρχιακών τόσο στο λεκανοπέδιο όσο και στην περιφέρεια.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στο Περιστέρι, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για σύνεδρος, εισπράττοντας, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, πολλά χειροκροτήματα από τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της Ο.Μ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ζεστό, με τα μέλη να εκφράζουν την επιθυμία για δημοκρατικές διαδικασίες στο κόμμα και να τάσσονται κατά του αποκλεισμού του Στέφανου Κασσελάκη, υποδεικνύοντας την ανάγκη για απρόσκοπτη συμμετοχή στις αποφάσεις του κόμματος. «Είμαι μπροστά σας ως ισότιμο μέλος. Ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου ανώτερο από εσάς» σημείωσε ο Στέφανος Κασσελάκης και συμπλήρωσε: «Θα είμαι υποψήφιος σύνεδρος, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να είμαι στο συνέδριο ex officio. Τα officia ποτέ δεν με ένοιαζαν». Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε κατά την τοποθέτησή του: «και οι ex officio βουλευτές θα περνούν από προκριματικά, θα πάμε δημοκρατικά στη βάση για όλους. Εσείς θα έχετε τη δύναμη να αποφασίσετε ποιους εγκρίνετε και ποιους όχι. Διώξεις δεν θα κάνουμε. Θέλω να ξέρετε το εξής: Ακόμα και να μην με συμπαθείτε καθόλου, μου είναι αδιάφορο. Την επόμενη μέρα θα αφιερώσω όσο χρόνο χρειάζεται για να σας πείσω. Έναν έναν. Έχετε τον λόγο μου γι’ αυτό». Σύμφωνα, πάντως με άλλα μέλη της Ο.Μ που βρέθηκαν στη χθεσινή συγκέντρωση η συμμετοχή σε κόσμο ήταν εξαιρετικά μικρή σε σχέση με το σύνολο των μελών που διαθέτει.

Το «πόκερ» με τους «87» είναι σκληρό, καθώς τα στελέχη της νέας πλειοψηφίας εκτιμούν πως επιχειρεί να στηθεί ένα κλίμα «τρομοκρατίας» σε περίπτωση που αποκλειστεί, σύμφωνα με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ή χάσει τις εκλογές. Σε αυτή τη βάση θεωρούν πως προετοιμάζει συνεχώς αυτά που αρνείται: την ήττα του, αλλά και τη δημιουργία ενός νέου φορέα βασισμένο σε κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ που θα τον ακολουθήσει, αλλά και σε βουλευτές που θα ανεξαρτητοποιηθούν ρίχνοντας το κόμμα από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τρεις ημέρες απομένουν μέχρι την εκλογή των συνέδρων και η κινητοποίηση είναι μεγάλη από όλες τις πλευρές, καθώς από το «μείγμα» του αντιπροσώπων που θα βρεθεί στο Gazi Live θα κριθεί το μέλλον του συνεδρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.