Οι μαγειρικές αναμετρήσεις συνεχίζονται στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου», σήμερα στις 14.50, με την τρίτη μαγειρική προσπάθεια για τον Στέφανο και τη μαμά του, Δέσποινα.

Δείτε το trailer:

Έχοντας βέβαια πάντα στο πλευρό τους, την Κατερίνα, την κοπέλα του Στέφανου, η οποία σε κάθε ευκαιρία μπαίνει στην κουζίνα να βοηθήσει την πεθερά της. Σήμερα, μητέρα και γιος, γνωρίζοντας πια καλά τα κατατόπια της κουζίνας και έχοντας εμπιστοσύνη στις μαγειρικές τους ικανότητες, είναι έτοιμοι να μαγειρέψουν «θρακιώτικη λαχανιά με χωριάτικο χοιρινό λουκάνικο». Θα είναι το πιάτο τους τόσο καλό ώστε να πουν πως «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»;

Απέναντί τους, δύο φίλες, η Ιωάννα και η Μαρία! Η Ιωάννα είναι δημοσιογράφος και δημοφιλής στο TikTok και η Μαρία ασχολείται με τα social media. Η Μαρία μπαίνει στην κουζίνα και, παρά το γεγονός ότι οι γνώσεις της στη μαγειρική είναι οι βασικές, είναι σίγουρη πως θα τα καταφέρει να μαγειρέψει «τσίλι κον κάρνε», με τις οδηγίες της Ιωάννας. Τα πράγματα όμως, δεν θα πάνε καλά καθώς ξεχνούν πολλά και βασικά υλικά για τη συνταγή. Ο Μάρκος, το κοινό αλλά και οι αντίπαλοι προσπαθούν να βοηθήσουν τα δύο κορίτσια. Θα καταφέρουν να βγάλουν πιάτο και τι γνώμη θα έχει ο Έκτορας γι’ αυτό;

