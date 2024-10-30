«Η Ελλάδα αποτελεί εγγυητή ασφάλειας και σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, συμμερίζεται τις κοινές αξίες που ενσαρκώνει η Ευρώπη και αγωνίζεται για την προώθηση και εμβάθυνσή τους» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά την προσφώνησή της στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Γερμανού Προέδρου, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας.

Η κυρία Σακελλαροπούλου, απευθυνόμενη στον Γερμανό Πρόεδρο και την σύζυγό του, σημείωσε ότι η επίσκεψή τους αποτελεί επιστέγασμα των στενών δεσμών φιλίας που συνδέουν τους δύο λαούς, καθώς και της εποικοδομητικής συνεργασίας μας σε όλους τους τομείς και πρόσθεσε ότι τους υποδέχεται με ιδιαίτερη χαρά στην Αθήνα, σε ανταπόδοση της επίσκεψής της στο Βερολίνο, πριν από δύο χρόνια, από την οποία διατηρεί άριστες αναμνήσεις.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «ο ελληνικός και ο γερμανικός πολιτισμός συνομιλούν γόνιμα επί αιώνες, με εξαίσια αποτελέσματα στις τέχνες, στα γράμματα, στη φιλοσοφία, στις επιστήμες. Ο Γκαίτε, ο Χέγκελ, ο Νίτσε, ο Μαν και τόσοι άλλοι Γερμανοί διανοητές επηρεάστηκαν καθοριστικά από το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, χαρίζοντας στην ανθρωπότητα διαχρονικά αριστουργήματα. Ακόμα και το Προεδρικό Μέγαρο, στο οποίο βρισκόμαστε, αποτελεί ένα υπόδειγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνογερμανικής ώσμωσης, εμπνευσμένο από τον μεγάλο Γερμανό αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλλερ».

Υπενθύμισε επίσης, ότι «η φετινή παρουσία της Γερμανίας, ως τιμώμενης χώρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αντανακλά την κοινή μας βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, ενώ η συνεργασία μας στον εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και αρχαιολογικό τομέα ενδυναμώνει τις επαφές μεταξύ των λαών μας».

Αναφερόμενη στις διεθνές εξελίξεις, υποστήριξε ότι «η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ, όπως και η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, κατέστησαν σαφές, με τον πλέον οδυνηρό τρόπο, πως η ειρήνη δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη» και συμπλήρωσε ότι «αναγνωρίζουμε το δικαίωμα χωρών στην αυτοάμυνα, με απόλυτο όμως σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο».

Την ίδια ώρα, τόνισε, σύγχρονες προκλήσεις όπως το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα, η κλιματική κρίση και η αυξανόμενη ακρίβεια κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και ενισχύουν ανησυχητικά φαινόμενα, όπως την άνοδο του λαϊκισμού και του εθνικισμού, ακόμα και στο εσωτερικό της Ευρώπης.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι «η σημερινή συγκυρία με τις γεωπολιτικές κρίσεις που ανακύπτουν, αναδεικνύουν τη σημασία της ενεργειακής και στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και της διεύρυνσής της. Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να παρεμβαίνει ενεργά, με ενιαία φωνή, στις διεθνείς υποθέσεις και να υπερασπίζεται, με δικά της μέσα, την ίδια την υπόστασή της».

Αναφορικά με τον ρόλο της χώρας μας, υποστήριξε ότι «η Ελλάδα αποτελεί εγγυητή ασφάλειας και σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, συμμερίζεται τις κοινές αξίες που ενσαρκώνει η Ευρώπη και αγωνίζεται για την προώθηση και εμβάθυνσή τους» και πρόσθεσε: «Χωρίς να απεμπολεί τα εθνικά της δίκαια, πρεσβεύει την αξία των σχέσεων καλής γειτονίας και της ειρηνικής επίλυσης των διεθνών διαφορών, μέσω του διαλόγου, που προϋποθέτει τον απαρέγκλιτο σεβασμό, από όλα τα κράτη της περιοχής, των αρχών του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Το ίδιο θα συνεχίσει να πράττει υπό την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2025-2026».

Καταλήγοντας, εξέφρασε την ελπίδα, ότι η σημερινή παρουσία του κ. Σταϊνμάιερ στην Αθήνα, θα επιβεβαιώσει το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και θα συμβάλει στην επέκταση της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Με στίχους του Ελύτη ο χαιρετισμός Σταϊνμάιερ

Ο Πρόεδρος της Γερμανίας Φράνκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ ξεκίνησε την αντιφώνησή του, με Οδυσσέα Ελύτη, υπενθυμίζοντας τα λόγια του Έλληνα ποιητή κατά την απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1979, όταν είχε δηλώσει «Το μόνο κεφάλαιο στα χέρια μου μερικές λέξεις ελληνικές. Είναι ταπεινές αλλά ζωντανές, αφού βρίσκονται στα χείλη ενός ολόκληρου λαού. Είναι ηλικίας τριών χιλιάδων χρόνων αλλά δροσερές σαν μόλις να τις ανέσυρες από την θάλασσα (…) Είναι η λέξη ουρανός, είναι η λέξη θάλασσα, είναι η λέξη ήλιος και είναι και η λέξη ελευθερία.»

Όπως είπε ο κ. Σταϊνμάιερ «Ουρανός, θάλασσα, ήλιος, ελευθερία-τέσσερις απλές λέξεις, αναλλοίωτες εδώ και χιλιάδες χρόνια, με σκοπό τους να περιγράψουν την ψυχή της πατρίδας του και να συμβάλουν, ώστε να κατανοήσει κανείς την Ελληνική Δημοκρατία, την Ελλάδα» και διευκρίνισε ότι «φυσικά, αυτές οι τέσσερις λέξεις δεν αρκούν για να κατανοήσει κανείς την Ελλάδα. Η φιλοσοφία, η δημοκρατία, η δραματουργία και η ποίηση είναι τέσσερις ακόμη λέξεις που έρχονται αμέσως στον νου και αποτελούν αναμφίβολα ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας της Ελλάδας».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «δύσκολα βρίσκεις άλλη χώρα, η οποία να έχει διαμορφώσει πιο έντονα τον κοινό μας ευρωπαϊκό πολιτισμό, δύσκολα βρίσκεις άλλη χώρα, την οποία, ιδίως εμείς οι Γερμανοί, πιστεύουμε ότι κατανοούμε βαθιά, διότι γνωρίζουμε πως ένα μεγάλο μέρος του πολιτισμού μας έχει τις ρίζες του εδώ. Νοητά και συναισθηματικά, η Ελλάδα είναι πολύ πιο κοντά μας από ότι είναι γεωγραφικά! Η εξέλιξη της χώρας μου επηρεάστηκε θεμελιωδώς και κυρίως διαχρονικά και από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό».

Αναφερόμενος στο σήμερα, υποστήριξε ότι «μας συνδέουν πολλά περισσότερα από την κοινή μας ιστορία και την πολιτιστική μας ιστορία. Αυτό καταδεικνύεται από την επίσκεψή μου, η οποία είναι αντιπροσωπευτική της πολυμορφίας των δεσμών μας».

Ακολούθως, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την κυρία Σακελλαροπούλου για την τόσο θερμή υποδοχή που επιφύλαξε σε εκείνον και την σύζυγό του, χθες στη Θεσσαλονίκη.

Όπως σημείωσε «αποτελεί έκφραση γνήσιας εκτίμησης, ότι μου δόθηκε η δυνατότητα να ξεκινήσω την τέταρτη πλέον επίσκεψή μου ως Ομοσπονδιακός Πρόεδρος στην όμορφη χώρα Σας μαζί με Εσάς στη γενέτειρα πόλη Σας. Εμείς οι δυο δεν μοιραζόμαστε μόνο το πάθος - και μάλιστα θα έλεγα πάθος πάνω από τον μέσο όρο - για το Συνταγματικό Δίκαιο, μοιραζόμαστε και την πεποίθηση ότι καμία χώρα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει μόνη της στις μεγάλες προκλήσεις των καιρών μας».

Ειδικότερα, υπενθύμισε ότι «μετά από μία περίοδο κρίσεων στην Ευρώπη, κάποιες εκ των οποίων επιβάρυναν τις σχέσεις μας, τασσόμαστε με απόλυτη πεποίθηση υπέρ της στενότερης συνεργασίας στην Ευρώπη. Και με γεμίζει χαρά να βλέπω - και να αισθάνομαι - εδώ στον τόπο αυτό, πώς η Ελλάδα και η Γερμανία επανασυνδέθηκαν». Μιλώντας για την οικονομική και ευρύτερη διμερή συνεργασία, τόνισε ότι «οι οικονομικές μας σχέσεις είναι στενές, συνεργαζόμαστε σε πνεύμα εμπιστοσύνης τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο ΝΑΤΟ. Πιο πολύ, όμως, είναι οι ανθρώπινοι δεσμοί, είναι αυτοί οι περιηγητές των δύο κόσμων μας, οι διαποτισμένοι και από τους δύο πολιτισμούς, οι οποίοι ενώνουν τις δύο μας χώρες, αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των οποίων είναι μεταξύ άλλων ο ζωγράφος 'Αρης Καλαϊζής, ο θρύλος του ποδοσφαίρου Όττο Ρέχαγκελ και ο δημοσιογράφος Γιώργος Παππάς, που με συνοδεύουν σε αυτό μου το ταξίδι».

Επισήμανε, τέλος, ότι «360.000 Ελληνίδες και Έλληνες έχουν σαν δεύτερη πατρίδα τη Γερμανία. Και αντίστροφα, χιλιάδες Γερμανίδες και Γερμανοί έχουν βρει μια δεύτερη πατρίδα στην Ελλάδα. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχω μαζί μου σήμερα τέσσερις ακόμη λέξεις, τις οποίες θα ήθελα να χρησιμοποιήσω και τις οποίες συνδέω σε πολύ προσωπικό επίπεδο με την Ελλάδα: είναι η λέξη φιλοξενία, είναι η λέξη ζεστασιά, είναι η λέξη εμπιστοσύνη, και είναι η λέξη φιλία».

