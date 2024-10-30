ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι επενδυτές είχαν στρέψει την προσοχή τους στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου από τους τεχνολογικούς κολοσσούς Microsoft και Meta Platforms.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 91,51 μονάδων (–0,22%), στις 42.141,54 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 104,82 μονάδων (–0,56%), στις 18.607,93 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 19,25 μονάδων (–0,33%), στις 5.813,67 μονάδες.

