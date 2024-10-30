Ικανοποιημένος με την εικόνα του Παναθηναϊκού, παρουσιάστηκε ο Εργκίν Αταμάν μετά την άνετη επικράτηση επί της Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ με σκορ 92-68. Ο Τούρκος τεχνικός του τριφυλλιού έκανε λόγω για ένα άριστο ματς, αναφέρθηκε στο μοίρασμα του χρόνου στους παίκτες ελέω διαβολοβδομάδας, ενώ έκανε ειδική μνεία στον Τίτο Κομνηνό που έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τετάρτης.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του Τούρκου τεχνικού:

Για το ματς:

«Παίξαμε ένα τέλειο παιχνίδι, για έναν αγώνα που παίξαμε εντός έδρας. Κάναμε άριστη άμυνα. Κάναμε και κάποια λάθη, αλλά στο δεύτερο μέρος κυκλοφορήσαμε την μπάλα σωστά και συνεχίσαμε να κάνουμε καλή άμυνα. Μοιράσαμε τα λεπτά, είναι διπλή εβδομάδα. Συγχαρητήρια στα παιδιά που πήραν στα σοβαρά το ματς. Ήταν ένα καλό ματς στο ΟΑΚΑ.».

Για την απώλεια του Τίτου Κομνηνού:

«Ο Τίτος Κομνηνός ήταν ένας άνθρωπος που βρισκόταν παντού στο μπάσκετ. Ήταν μέλος της FIBA στην Αθήνα. Όλοι τον αγαπούσαν. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, τον ήξερα πολλά χρόνια. Παρακολουθούσε όλους τους αγώνες στο μπάσκετ και όλοι τον ήξεραν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Μάλιστα μού τηλεφώνησε μετά το ματς με τον Ολυμπιακό το πρωί.

Μού είπε ότι παίξαμε καλό μπάσκετ και μού έδωσε συγχαρητήρια. Μετά το βράδυ δεν τον βρίσκαμε. Μετά με κάλεσε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας και μου είπε ότι ελπίζει να βγει την επόμενη ημέρα. Αλλά δεν τα κατάφερε. Συλλυπητήρια στους οικείους του και σε όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ.»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.