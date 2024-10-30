Λογαριασμός
Άλλο επίπεδο ο Παναθηναϊκός, έκανε περίπατο κόντρα στη Βιλερμπάν

Ο Παναθηναϊκός δεν έδωσε κανένα δικαίωμα στη Βιλερμπάν, τη διέλυσε με σκορ 92-68 στο ΟΑΚΑ και πήρε δεύτερο συνεχόμενο ροζ φύλλο στην Ευρωλίγκα

Παναθηναϊκός

Υγιεινός περίπατος για τον Παναθηναϊκό AKTOR! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έδειξε πως δεν… βλέπει καν αντιπάλους σαν τη Βιλερμπάν στο ΟΑΚΑ και διέλυσε τους Γάλλους με σκορ 92-68, χαρίζοντας θέαμα αλλά και ουσία στους κάτι παραπάνω από 14 χιλιάδες που βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Κάπως έτσι, ανέβηκε στο 4-2 και έριξε τους φιλοξενούμενους στο αντίστροφο ρεκόρ.

Οι «πράσινοι» έδειξαν από την πρώτη περίοδο πως δεν είχαν όρεξη για… περιπέτειες. Στα πρώτα 7 περίπου λεπτά του αγώνα δεν έχασαν ούτε ένα σουτ εντός πεδιάς, με αποτέλεσμα να πάρουν από νωρίς διψήφια διαφορά, η οποία δεν έπεσε ποτέ στη διάρκεια του αγώνα.

Πληθωρικό πρόσωπο για τους πρωταθλητές Ευρώπης, με τον Λορέντζο Μπράουν να κάνει ένα ακόμη σπουδαίο ματς με 17 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ (7/8 εντός πεδιάς). 14 πόντοι για τον Κέντρικ Ναν, ενώ πιθανώς κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο. Πρώτος σκόρερ της Βιλερμπάν με 13 πόντους ο Εντούιν Ζακσόν, ενώ 12 πόντους έκαστος είχαν οι Σακό και Χάρισον.

Επόμενο ματς για τους «πράσινους» κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα την ερχόμενη Παρασκευή (01/11, 21:00), ενώ η Βιλερμπάν θα αντιμετωπίσει στη Λιόν την Μπάγερν ίδια μέρα και ώρα.

