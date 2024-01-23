«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου»: Αρκεί η αυτοπεποίθηση για να βγάλεις ένα νόστιμο πιάτο; – Δείτε το τρέιλερ 

«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» - Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

Αρκεί η αυτοπεποίθηση για να βγάλεις ένα νόστιμο πιάτο;

«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» και δύο νέα ζευγάρια είναι έτοιμα να τα δώσουν όλα για να κερδίσουν τη σημερινή μαγειρική μονομαχία. Ο Γιάννης και ο Νίκος μπαίνουν με αέρα νικητών αυτή τη φορά, αφού για τρεις συνεχόμενες φορές έχουν καταφέρει να βγάλουν εκτός παιχνιδιού τους αντιπάλους τους. Ο Νίκος αισθάνεται τόση άνεση και σιγουριά που… επιδίδεται σε ένα χορευτικό show για τα μάτια της Αναστασίας και της Ελευθερίας.

Τα αγόρια μπαίνουν και πάλι στην κουζίνα και μαγειρεύουν «Balboa sandwich». Ένα πιάτο καθόλου τυχαίο για τον Γιάννη και το Νίκο, αφού ασχολούνται με την πυγμαχία. Ο Γιάννης, μάλιστα, θα αφήσει για λίγο τη μαγειρική και θα παραδώσει μαθήματα kick boxing στον Μάρκο. Θα τους βγει σε καλό η τόση άνεση ή οι αντίπαλοι θα τους βγάλουν knock out πριν το καταλάβουν;

Η Αναστασία και η Ελευθερία είναι αχώριστες αδερφές με πολλά και ενδιαφέροντα χόμπι. Ένα από αυτά είναι η σκοποβολή και δηλώνουν πως οι αντίπαλοι είναι ένας πολύ εύκολος… στόχος γι’ αυτές. Έτσι, μπαίνουν στην κουζίνα και βάζουν τα δυνατά τους για να φτιάξουν «τσουχτή μακαρονάδα με καγιανά», μια παραδοσιακή συνταγή από τη Μάνη.

Δύσκολα πιάτα και τα δύο, με πολλά υλικά και ο Έκτορας καλείται να αποφασίσει ποιο είναι το καλύτερο και αξίζει τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου!

