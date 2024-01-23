Δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια από το «All My Life», αφιερωμένο στην πρώην σύζυγό του Κέιτι Λι (Katie Lee) και το «Christmas in Fallujah» με την φωνή του Κας Ντίλον (Cass Dillon) ο Μπίλι Τζόελ (Billy Joel) ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού!

Το τραγούδι έχει τίτλο «Turn the Lights Back On» και θα κυκλοφορήσει από την Columbia Records την 1η Φεβρουαρίου. Ο Τζόελ μοιράστηκε μάλιστα ένα βίντεο με τους θαυμαστές του στο Instagram, δίνοντας μια μικρή «γεύση».



Τον Νοέμβριο, ο βραβευμένος με έξι φορές Grammy, αποκάλυψε ότι στις 25 Ιουλίου, μετά από δέκα χρόνια, θα ρίξει αυλαία στις εμφανίσεις του στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

«Μετά από 10 χρόνια, τα καταφέραμε. Θέλω να πω, ότι δεν είχα φανταστεί ότι θα κρατούσε τόσο», ανέφερε στο PEOPLE. «Και δεν ξέρω πόσες συναυλίες είναι, είμαι σίγουρος ότι κάποιος κάπου τις παρακολουθεί. Είμαι ενθουσιασμένος που τα καταφέραμε, είναι τιμή μου», πρόσθεσε.

Ο Τζόελ είναι ο τέταρτος σόλο καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ενώ έχει πουλήσει πάνω από 160 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Είναι μέλος του «Songwriters Hall of Fame» από το 1992, του «Rock and Roll Hall of Fame» επτά χρόνια μετά καθώς και του «Long Island Music Hall of Fame» από το 2006.

Το «Turn the Lights Back On» θα κυκλοφορήσει από την Columbia Records την 1η Φεβρουαρίου και θα είναι διαθέσιμο σε υπηρεσίες streaming και σε βινύλιο.



Πηγή: skai.gr

