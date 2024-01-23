MY STYLE ROCKS με την Κατερίνα Καραβάτου

Η νέα δοκιμασία που έχει τίτλο «Outfit για επαγγελματικό δείπνο» δυσκολεύει αρκετά τις διαγωνιζόμενες του MY STYLE ROCKS και γίνεται η αφορμή να έρθουν στο προσκήνιο λάθη και απαράβατοι κανόνες...

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή εκπλήσσονται για ακόμα μία φορά με όσα συμβαίνουν στα παρασκήνια και οι αποκαλύψεις που γίνονται στο πλατό προκαλούν έκπληξη!

Το less is more στις εμφανίσεις και τα περιποιημένα ρούχα είναι τα ζητούμενα για να επιτύχουν στο συγκεκριμένο task. Η ευρηματικότητα μιας διαγωνιζόμενης μας δείχνει πώς μία βαρετή γραβάτα μπορεί να αλλάξει ύφος και πώς ένα καλσόν μπορεί να μεταμορφώσει μία τσάντα!

Δείτε το τρέιλερ

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15

Social media:

Instagram

Facebook

X (πρώην Twitter)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.