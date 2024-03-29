Λογαριασμός
«Ο Μονομάχος»: Ένα «ελεύθερο άλογο» στην αρένα του Μονομάχου

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο, σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Φερεντίνος

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται τη Μαρία Χατζή, τη Μονομάχο που συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι και έχει μέχρι στιγμής 1.423 ευρώ, 48 εναπομείναντες αντιπάλους και 2 βοήθειες. Για να μπορέσει να πάει το πολυπόθητο ταξίδι στην Ισπανία πρέπει πρώτα να ξεπεράσει τα εμπόδια στην αρένα του Μονομάχου...

Μετά από νέα κλήρωση, νικητής αναδεικνύεται ο Σαγκάν Ρόρος που κάθεται στη θέση 14. Είναι ελεύθερος επαγγελματίας και τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την αυτογνωσία και την αυτοβελτίωση.

μονομάχος

Το Σαγκάν είναι ένα ινδιάνικο όνομα που επέλεξε ο ίδιος για τον εαυτό του, όταν ήταν 30 ετών και σημαίνει «Ελεύθερο άλογο». Επιλέγει στη ζωή του να έχει «υψηλές δονήσεις»  και ασχολείται με πράγματα που του δίνουν χαρά, οπότε κάτι ανάλογο ετοιμάζεται να ζήσει στον «Μονομάχο»!

μονομάχος

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

«Ο Μονομάχος» με τον Χρήστο Φερεντίνο
Δευτέρα - Παρασκευή στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

Δηλώστε συμμετοχή:

https://monomaxos.skaitv.gr/

Πηγή: skai.gr

