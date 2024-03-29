My Style Rocks: Floral outfit με διάθεση για...καβγά - Δείτε το trailer

Τα floral prints θα πρέπει να κυριαρχούν σήμερα στις εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων του My Style Rocks. Αρκετές ωστόσο έχουν μπερδέψει το task floral με το mixed prints. Το αποτέλεσμα κάποιες φορές είναι καλό αν και σχετικά εκτός θέματος με τις βαθμολογίες να κινούνται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα!

Ένα τραγούδι της Νικολίνας στη Φωτεινή με υπονοούμενα για… στιλίστα είναι αρκετό για να βάλει φωτιά στο πλατό! Ποια είναι η αντίδραση της Φωτεινής και γιατί ζητάει συγνώμη;

Η γούνα στα παπούτσια μπορεί να φορεθεί και το καλοκαίρι αλλά όπως ξεκαθαρίζει ο Λάκης Γαβαλάς με αφορμή την εμφάνιση της Νικολίνας υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται.

Μια εξομολόγηση σκέφτεται να κάνει η Ζέτα για όσα ακούγονται για την προσωπική της ζωή αλλά… σε άλλη εκπομπή!

