Η Survivor Ελίζαμπεθ Ελέτσι έρχεται μαζί με τον σύζυγό της Νεκτάριο Λεμονίδη στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» και ελπίζουν να καταπλήξουν τον Έκτορα με το πιάτο τους. Απέναντί τους βρίσκουν τους προηγούμενους νικητές, Ειρήνη και Λουκά.

Δείτε το trailer:

Η Ειρήνη με τον Λουκά ξεπέρασαν το άγχος της πρώτης φοράς και μπαίνουν στην κουζίνα με περισσότερη όρεξη για προσωπικές συζητήσεις, χορό και μαγειρική. Οι δυο τους ξεκινούν να μαγειρεύουν «λαβράκι σοτέ με σπανάκι και ντοματίνια» και είναι σίγουροι πως θα κερδίσουν και αυτή τη φορά. Θα καταφέρει και αυτό το πιάτο να αποσπάσει καλά σχόλια από τον Έκτορα;

Η Ελίζαμπεθ και ο Νεκτάριος, πρόσφατα παντρεμένοι και πολύ ερωτευμένοι, θέλουν να αποδείξουν ότι εκτός από τη ζωή, έχουν πολύ καλή χημεία και στην κουζίνα. Ενώ ο Νεκτάριος, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Ελίζαμπεθ, μαγειρεύει «μπριάμ στην κατσαρόλα», εκείνη εκμυστηρεύεται στον Μάρκο μυστικά της κοινής τους, πλέον, ζωής. Θα καταφέρουν να εκτελέσουν σωστά τη συνταγή ή τα λάθη θα είναι μη αναστρέψιμα;

